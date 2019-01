Bộ GTVT đề nghị sớm khởi tố vụ xe container đâm hàng loạt xe máy ​

Chiều 2/1, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có báo cáo nhanh Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể về dữ liệu kiểm định chiếc xe đầu kéo đâm hàng loạt xe máy trên QL1 tại Ngã tư Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An.

Hiện trường nơi chiếc xe container đâm hàng loạt xe máy đang dừng chờ đèn đỏ tại Long An.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 62C-04348, nhãn hiệu HYUNDAI HD700, sản xuất năm 2015 tại Hàn Quốc.

Chủ xe theo giấy đăng ký là Công ty TNHH Thạnh Đức (xã Thạnh Đức, Bến Lức, Long An). Xe được kiểm định lần gần nhất ngày 30/3/2018 tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 62-02D Long An và có hạn kiểm định đến 29/3/2019.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng cho biết, đã giao Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 62-01S và Giám đốc Trung tâm 62-02D (Long An) cùng phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 15h chiều 2/1, xe container 62C - 04348 chạy từ Long An đi TP. HCM đến ngã tư Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, Long An đâm hơn 20 người đứng chờ đèn đỏ. Sau khi gây TNGT, chiếc xe này kéo nhiều xe chạy hơn 50 m nữa mới dừng lại. Khi dừng lại dưới gầm xe còn 4 xe gắn máy đang mắc kẹt.

Tại hiện trường, hơn 20 xe gắn máy nằm la liệt. Vụ tại nạn khiến tình trạng kẹt xe dài hơn nửa km. Hiện Công an tỉnh và Viện KSND tỉnh Long An đã có mặt tại hiện trường để thụ lý giải quyết vụ tai nạn.

Họp báo, tìm cách khắc phục gấp vụ việc trong đêm

Ngay khi vào đến Long An, sau khi đi thăm các nạn nhân đang được cấp cứu tại các bệnh viện trong khu vực, vào lúc 22h đêm qua (2/1), Thứ Trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ và Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng lãnh đao UBND tỉnh Long An đã tổ chức cuộc họp báo liên quan vụ TNGT khiến 4 người chết ở Bến Lức - Long An.

Buổi họp do Thứ trưởng Lê Đình Thọ chủ trì để phân tích, tìm hiểu nguyên nhân cũng như triển khai các biện pháp cấp bách tiếp theo.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Đình Thọ và Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng tại buổi họp báo.

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Đình Thọ - Thứ trưởng bộ GTVT nhìn nhận, sau sự cố xảy ra, cần nghiên cứu lại việc phân luồng xe máy ra một bên, ôtô một bên bởi làn xe hỗn hợp rất nguy hiểm.

Nhiều vụ tai nạn thương tự đã xảy ra ở TP.HCM, Đồng Nai, Hải Phòng. Đồng thời, cần xem xét vấn đề đèn đỏ trên Quốc lộ 1, bởi xe lưu thông tốc độ cao thì dừng lại cũng rất nguy hiểm.

Thứ trưởng Lê Đình Thọ cũng yêu cầu cần kiểm tra việc cấp phép đối với công ty TNHH Thạnh Đức. Ông đặt nghi vấn và yêu cầu kiểm tra gấp doanh nghiệp này đăng ký kinh doanh, nhưng hoạt động có đúng pháp luật hay không? Trách nhiệm doanh nghiệp này đến đâu mà khi xảy ra sự cố không thăm hỏi động viên các nạn nhân, không khuyên lái xe của mình đi trình diện.

Thứ trưởng đề nghị cơ quan tỉnh Long An sớm khởi tố vụ án. Ông nhấn mạnh rằng, sau khi xảy ra tai nạn, phía công ty có xe gây tai nạn đã thiếu trách nhiệm, không trực tiếp giải quyết hiện trường, động viên gia đình bị nạn. Ông cũng yêu cầu tỉnh Long An vào cuộc điều tra làm rõ về vấn đề này./.

