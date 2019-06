Bộ GTVT khiển trách Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (Bộ GTVT) Nguyễn Văn Thể vừa ký Quyết định số 1047/QĐ-BGTVT về việc kỷ luật đối với ông Hoàng Hồng Giang- Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Hình thức thi hành kỷ luật là “Khiển trách."

Ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam. Ảnh: Sỹ Hưng

Ông Hoàng Hồng Giang được xác định là đã vi phạm quy định trách nhiệm người đứng đầu trong việc để xảy ra tham nhũng ở Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.



Trước đó, thông tin phản ánh cho thấy, trong các năm 2015-2016, một số cá nhân từng làm việc tại Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa hoặc đang công tác Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đứng ra thu, chi từ 5-20% giá trị một số gói thầu của hàng chục công ty trúng thầu.

Việc thu “quỹ đen” này được thực hiện vào tháng đầu năm, là thời điểm hoàn tất hồ sơ quyết toán, giải ngân toàn bộ ngân sách của năm trước.

Vào ngày 9/3/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt tạm giam ông Trần Đức Hải, sinh năm 1961, nguyên Phó Cục trưởng Cục Đường thủy nội địa Việt Nam để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Trước đó, ngày 30/10/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Thông, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đường thủy nội địa (Cục Đường thuỷ nội địa) để điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,” quy định tại Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ngoài ra, ngày 29/12/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Vũ Mạnh Hùng, Quyền Trưởng phòng Kế hoạch - Đầu tư, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ,” quy định tại Điều 356, Bộ luật Hình sự năm 2015.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Song song đó, Bộ GTVT đã ký quyết định thu hồi số tiền hơn 4,8 tỷ đồng từ các cá nhân đang công tác tại Cục đường thủy nội địa, nộp vào ngân sách Nhà nước.



Đồng thời, Bộ GTVT cũng yêu cầu tổ chức kiểm điểm ông Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng; ông Trần Văn Thọ, nguyên Phó cục trưởng do có sai sót trong việc ký duyệt, để cá nhân lấy tiền từ ông Thông, nguyên Giám đốc Ban quản lý dự án đường thủy nội địa./.