Bộ GTVT yêu cầu đẩy nhanh xử lý bất cập trạm thu phí T2 trên QL91

Bộ GTVT vừa có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Công ty Cổ phần đầu tư QL91 Cần Thơ - An Giang đề nghị khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý bất cập trạm thu phí BOT T2 QL91 và tháo gỡ khó khăn dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL91 đoạn Km14+000 - Km50+889 theo hình thức BOT.



Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện phương án xử lý bất cập trạm thu phí BOT T2 trên QL91.

Bộ GTVT cho biết, ngày 5/9, Bộ GTVT đã có văn bản về việc phương án xử lý bất cập trạm thu phí T2 QL91 và tháo gỡ khó khăn dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL91 đoạn Km14+000 - Km50+889 theo hình thức BOT.

Theo đó, Bộ GTVT đã yêu cầu hai đơn vị nêu trên khẩn trương thực hiện các nội dung liên quan đến phương án xử lý bất cập trạm thu phí T2, báo cáo Bộ trước ngày 10/9. Tuy nhiên, đến nay hai đơn vị chưa thực hiện.

Để sớm thống nhất được với địa phương, nhà đầu tư và các cơ quan liên quan đối với phương án thu phí trạm thu phí T2, Bộ GTVT yêu cầu Tổng cục ĐBVN và Công ty CP đầu tư QL91 Cần Thơ - An Giang nghiêm túc, khẩn trương thực hiện các nội dung đã chỉ đạo tại văn bản ngày 5/9 và báo cáo Bộ GTVT trước ngày 30/9 để xem xét làm cơ sở làm việc với các địa phương, hiệp hội vận tải các địa phương liên quan, Ngân hàng Vietinbank, Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Nhơn Trạch lựa chọn thống nhất phương án.

Trước đó, Bộ GTVT đã có văn bản yêu cầu Tổng cục ĐBVN, nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại văn bản 108/2019. Trong đó, cần làm việc với nhà đầu tư để thống nhất phương án tối ưu, đánh giá đầy đủ tác động và các nội dung liên quan đến mỗi phương án đề xuất, báo cáo Bộ GTVT trước ngày 10/9 để có cơ sở làm việc với địa phương, hiệp hội vận tải các địa phương liên quan lựa chọn phương án.

Tại văn bản này, Bộ GTVT cũng giao Vụ kế hoạch và Đầu tư tham mưu các thủ tục đầu tư và sớm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư tuyến tránh thành phố Long Xuyên.

Trạm thu phí T2 trên QL91 sau khi cầu Vàm Cống đi vào hoạt động đã liên tục bị nhiều lái xe phản đối.

Lý do các tài xế đưa ra là trạm thu phí chắn cầu Vàm Cống, các phương tiện muốn lưu thông từ An Giang đi Cần Thơ qua cầu Vàm Cống dù chỉ di chuyển một quãng đường ngắn khoảng 2km trên QL91 nhưng phải trả phí cho toàn bộ cung đường. Bộ GTVT cùng nhà đầu tư phải tạm dừng thu phí trạm BOT T2 trên QL91 An Giang- Cần Thơ để tìm phương án xử lý.

Sau nhiều lần họp bàn phương án, nhà đầu tư là Công ty CP Đầu tư QL91 Cần Thơ- An Giang kiến nghị Nhà nước mua lại trạm thu phí T2, song Bộ GTVT không đồng ý./.