​Bố hạ độc 3 con bằng lá ngón, 1 cháu nhỏ tử vong thương tâm

Thông tin từ chính quyền xã Xuân Thượng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết, đêm 21/4, trong lúc đang nằm tại nhà ngoài, chị Đặng Thị Thuận (trú tại địa bàn xã ) nghe tiếng con gái thứ là Bàn Thị Nhi (sinh năm 2014) nằm ở buồng trong cùng chị và anh trai kêu khóc, bò ra khỏi màn liền vội vàng chạy vào thì người chồng là Bàn Văn Thắng (dân tộc Dao, sinh năm 1988) thông báo với chị rằng vừa cho các con uống nước lá ngón, có cứu cũng không kịp.

Nghe tin dữ, chị Thuận tá hỏa đưa các con tới Trạm Y tế xã rồi chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, nhưng do nhiễm độc quá nặng, cháu Nhi đã tử vong tại viện. Hai cháu nhỏ còn lại là Bàn Thị Tuyết (sinh năm 2012) và Bàn Tuấn Hưng (sinh năm 2015) do uống ít hơn và được cấp cứu kịp thời, nên may mắn sống sót, dần phục hồi sức khỏe sau đó.

Cháu Bàn Thị Nhi tử vong thương tâm sau khi bị chính bố đẻ dùng lá ngón hạ độc.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, đối tượng Bàn Văn Thắng đã bị cơ quan Công an tạm giữ để điều tra, xét xử.

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND xã Xuân Thượng, vừa rồi theo chương trình vận động của y tế xã, chị Thuận (vợ Thắng) cùng nhiều phụ nữ khác của xã tới tham gia đình sản, Thắng tỏ vẻ giận dữ không đồng ý, gọi điện quát mắng vợ qua điện thoại. Sau đó, chị Thuận cũng có nói lại rằng nếu chồng mình không đồng ý thì không tham gia chương trình đình sản nữa.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

“Sau vụ xích mích đấy vợ chồng Thắng lại vui vẻ bình thường. Tuy nhiên đến khoảng 17h chiều 21/4, Thắng sai con nhỏ đi mua được 10.000 rượu về nhà để uống, còn Thắng đi đun nước nhưng chị Thuận và các con không ai biết đó là nước lá ngón. Tới 22h cùng ngày, sau khi uống rượu xong, Thắng vào buồng nơi 3 con nằm cho chúng uống nước rồi xảy ra câu chuyện đau lòng này”, ông Dũng nói.

Ông Dũng cho biết thêm, ở địa phương Thắng vốn là người hiền lành. Còn chị Thuận vợ Thắng sinh được 3 đứa con người cũng gầy yếu. Cuối năm ngoái, vợ chồng Thắng mới cất nước cái nhà nhỏ nhưng có vẻ vướng nợ nần nên thi thoảng cũng khủng khoẳng nhau. Tuy nhiên, nhiều khả năng nguyên nhân chính vẫn do mâu thuẫn với vợ khi chị tham gia chương trình đình sản./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER