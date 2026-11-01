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Bộ KH&CN ký kết phối hợp Cà Mau, ưu tiên nâng cao giá trị tôm, cua

Chủ Nhật, 18:53, 01/11/2026
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VOV.VN - Ngày 1/11, Bộ trưởng Bộ KH&CN - Vũ Hải Quân, dẫn đầu đoàn công tác của bộ, có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau, và ký kết Chương trình phối hợp với tỉnh về phát triển Khoa học, Công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ KH&CN - Trần Trung Tính và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - Nguyễn Minh Luân đã đại diện hai bên chính thức ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai bên.

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Bộ trưởng Bộ KH&CN - Vũ Hải Quân, dẫn đầu đoàn công tác của bộ, có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau

Mục đích ký kết tập trung giải quyết các vấn đề cấp thiết, tạo động lực tăng trưởng mới, phục vụ phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Cà Mau. Cụ thể, tập trung phát huy lợi thế kinh tế biển, nuôi trồng và chế biến thủy sản, hệ sinh thái rừng ngập mặn và vị trí vùng cực Nam; Nâng cao năng lực quản trị dựa trên dữ liệu; phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số gắn; Góp phần thực hiện các mục tiêu của Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030...

Nội dung phối hợp tập trung hàng đầu vào nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ ngành tôm bền vững; Phát triển thương hiệu, nâng cao giá trị sản phẩm Cua Cà Mau được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

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Bộ KH&CN ký kết hợp tác với tỉnh Cà Mau, trong đó chú trọng vào phát triển chuỗi sản phẩm chủ lục tôm và cua.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - Nguyễn Hồ Hải, cho biết Cà Mau còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển, cần phải đẩy mạnh ứng dụng KH&CN để phát triển và nâng cao chất lượng bộ máy. Ông Hải cam kết tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành bắt tay ngay vào cụ thể hóa các nội dung đã ký kết, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và doanh nghiệp để tạo ra những bước chuyển mới.

Tại buổi làm việc, Giám đốc Sở KH&CN Cà Mau Nguyễn Phương Bắc, cho hay, Cà Mau đã triển khai quyết liệt Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Tỉnh thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ, 1 xuyên suốt” trong tổ chức quản trị.

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Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau - Nguyễn Hồ Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Tính đến tháng 10/2026, địa phương đã hoàn thành 171/275 nhiệm vụ được giao (đạt 62,18%) và không có nhiệm vụ quá hạn. Hạ tầng viễn thông và chính quyền số có bước tiến vượt bậc với 100% ấp, khóm phủ sóng cáp quang và di động; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 96,90%; 100% cơ sở y tế, giáo dục thực hiện kết nối số.

Trong lĩnh vực kinh tế, tỉnh áp dụng hiệu quả công nghệ nuôi tôm tuần hoàn (RAS-IMTA), mô hình điện mặt trời cho vùng nuôi tôm và hoàn thành lắp đặt hệ thống giám sát hành trình (VMS) cho 99,89% tàu cá.

Bên cạnh kết quả đạt được, Cà Mau gặp một số khó khăn về tiến độ giải ngân nguồn lực Khoa học và Công nghệ còn chậm; chất lượng dữ liệu chưa đồng đều và thiếu nhân lực chuyên sâu.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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