English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Bố mẹ cho uống 2 cốc bia rồi tự lái xe, nam sinh 15 tuổi vi phạm nồng độ cồn

Chủ Nhật, 20:51, 01/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Được bố mẹ cho uống 2 cốc bia trong bữa cơm gia đình, nam sinh 15 tuổi tại Bắc Ninh tự lái xe đạp điện ra đường và bị lực lượng CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn.

Khoảng 21h7 ngày 31/10, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại đường Nguyễn Đình Tú (phường Lương Tài, thành phố Bắc Ninh), tổ công tác Cảnh sát giao thông phát hiện em N.L.G.M. (SN 2011, học sinh một trường THPT trên địa bàn) điều khiển xe đạp điện có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra.

bo me cho uong 2 coc bia roi tu lai xe, nam sinh 15 tuoi vi pham nong do con hinh anh 1
Lực lương chức năng đo nồng độ cồn em N.L.G.M. (Ảnh cắt từ clip)

Qua đo nồng độ cồn, lực lượng chức năng xác định trong hơi thở của em M. có kết quả 0,100 mg/lít khí thở.

Làm việc với tổ công tác, em M. khai nhận trước đó gia đình vừa hoàn thành việc dỡ mái tôn nên tổ chức ăn cơm. Trong bữa ăn, bố mẹ đã cho em uống 2 cốc bia. Sau khi ăn uống cùng gia đình, M. lấy xe đạp điện đi ra đường thì bị lực lượng CSGT phát hiện, xử lý.

Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, bởi vi phạm của nam sinh lại bắt nguồn từ sự “tiếp sức” của chính bố mẹ em. Nhiều ý kiến bức xúc cho rằng: “Đứa trẻ đáng trách một, nhưng phụ huynh đáng lên án gấp nghìn lần!”.

 

Theo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 2019, pháp luật nghiêm cấm tuyệt đối hành vi bán, cung cấp, cho người chưa đủ 18 tuổi uống rượu, bia.

Bên cạnh đó, Luật Giao thông đường bộ cũng quy định nghiêm cấm người điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn.

Việc phụ huynh buông lỏng quản lý, thậm chí trực tiếp cho con em chưa đủ tuổi sử dụng đồ uống có cồn rồi thản nhiên để các em điều khiển phương tiện ra đường không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn tiềm ẩn nguy cơ cực kỳ nguy hiểm cho chính bản thân các em và những người tham gia giao thông khác.

Văn Chương/VTC News
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hơn 11.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh
Hơn 11.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

VOV.VN - Trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9, lực lượng CSGT phát hiện hơn có 11.621 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và hơn 17.000 trường hợp vi phạm tốc độ. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn là một trong những lỗi vi phạm nổi bật.

Hơn 11.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Hơn 11.600 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

VOV.VN - Trong 5 ngày nghỉ lễ 2/9, lực lượng CSGT phát hiện hơn có 11.621 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và hơn 17.000 trường hợp vi phạm tốc độ. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn là một trong những lỗi vi phạm nổi bật.

Ngày 31/8: Xử lý hơn 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn
Ngày 31/8: Xử lý hơn 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Ngày 31/8, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý hơn 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 3.240 trường hợp chạy quá tốc độ. Cùng ngày, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025.

Ngày 31/8: Xử lý hơn 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Ngày 31/8: Xử lý hơn 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

VOV.VN - Ngày 31/8, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc xử lý hơn 2.500 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, hơn 3.240 trường hợp chạy quá tốc độ. Cùng ngày, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025.

Tăng cường kiểm soát nồng độ cồn, xử lý nghiêm vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ
Tăng cường kiểm soát nồng độ cồn, xử lý nghiêm vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Nhằm duy trì kỷ cương và bảo đảm an toàn cho người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội huy động 100% quân số, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn.

Tăng cường kiểm soát nồng độ cồn, xử lý nghiêm vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ

Tăng cường kiểm soát nồng độ cồn, xử lý nghiêm vi phạm giao thông dịp nghỉ lễ

VOV.VN - Nhằm duy trì kỷ cương và bảo đảm an toàn cho người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội huy động 100% quân số, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn.

 
ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục