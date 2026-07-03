Bộ Nông nghiệp và Môi trường đưa ra 2 kịch bản về hướng đi của cơn bão số 1

Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia về những tác động của cơn bão số 1 đến nước ta.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia.

PV: Ông có thể thông tin về những diễn biến của cơn bão số 1 tính đến thời điểm này, và hướng di chuyển của cơn bão sẽ như thế nào?

Ông Hoàng Phúc Lâm: Sáng sớm 3/7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành cơn bão số 1 có tên quốc tế là Maysak. Vị trí của bão số 1 hiện nay đang ở khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc, 109,9 độ Kinh Đông và có cường độ là cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong những giờ tới thì bão số 1 tiếp tục di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 7 km/h.

PV: Với xu hướng di chuyển của cơn bão thì khả năng bão số 1 sẽ ảnh hưởng đến nước ta như thế nào, thưa ông?

Ông Hoàng Phúc Lâm: Trong những ngày tới có một số các nhân tố chi phối đến quỹ đạo và cường độ của bão số 1, trong đó quan trọng nhất là áp cao cận nhiệt đới thì hiện nay đang có xu hướng suy yếu. Do sự suy yếu của áp cao cận nhiệt đới cho nên trong những giờ vừa qua bão số 1 đã di chuyển nhiều theo hướng Bắc với tốc độ chậm. Trong những ngày tới, áp cao cận nhiệt đới tiếp tục suy yếu. Theo kịch bản hiện nay, chúng tôi đánh giá khoảng 70% bão số 1 sẽ tiếp tục di chuyển về phía Tây của đảo Hải Nam (Trung Quốc), sau đó vào Vịnh Bắc Bộ và tiến về khu vực Quảng Ninh của Việt Nam.

Theo kịch bản này, khu vực ở Vịnh Bắc Bộ bao gồm cả đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu sẽ có gió mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Các khu vực ven bờ của tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên sẽ có gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Khu vực phía Đông Bắc Bộ trong những ngày tới sẽ có một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng với lượng mưa phổ biến 100 cho đến 150 mm trong 2 ngày. Riêng khu Đông Bắc Bắc Bộ là khu vực trọng tâm mưa trong những ngày tới sẽ có lượng mưa phổ biến từ 200 cho đến 300 mm và có nơi trên 500 mm. Vùng tâm mưa sẽ tập trung chính tại các cái tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh.

PV: Vậy còn kịch bản nào khác về hướng di chuyển của cơn bão số 1 hay không?

Ông Hoàng Phúc Lâm: Trong các điều kiện khác, khi mà áp cao cận nhiệt đới tiếp tục suy yếu nhanh thì kịch bản thứ hai có thể xảy ra là bão số 1 sẽ di chuyển lệch hơn về phía Đông và đi lên khu vực đất liền Trung Quốc, không trực tiếp đổ bộ vào đất liền Việt Nam. Kịch bản này với xác suất xảy ra khoảng 20-30% thì các ảnh hưởng về mưa và gió trên khu vực ven biển cũng như là đất liền của Việt Nam sẽ yếu hơn so với kịch bản có xác suất xảy ra khoảng 70% như dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia hiện nay.

PV: Ông có lưu ý gì về những tác động chính do ảnh hưởng của cơn bão số 1?

Ông Hoàng Phúc Lâm: Ba tác động chính cần đặc biệt lưu ý của bão số 1 trong những ngày tới cần phải kể đến: Trước tiên là nguy cơ về biển động rất mạnh ở trên khu vực Vịnh Bắc Bộ và các khu vực ven biển tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Theo đó, các vùng biển phía Tây của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực từ Nam Quảng Trị cho đến Quảng Ngãi, sau đó là Vịnh Bắc Bộ sẽ có gió cấp 6, cấp 7. Vùng gần tâm bão là cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2-4 mét. Điều kiện nguy hiểm thời tiết có thể gây ra lật hoặc chìm tàu, các tàu cá ở trên khu vực các vùng biển này, ảnh hưởng đến các hoạt động về khai thác và nuôi trồng thủy hải sản ở ven bờ, cũng như là các khu neo đậu tàu thuyền của các cái tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng.

Ngoài ra, khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên cũng sẽ chịu ảnh hưởng của gió mạnh, sóng cao và nước dâng. Các dự báo hiện nay cho thấy, các khu vực ven biển có thể xuất hiện gió cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Sóng biển có thể cao từ 2-3 mét, kết hợp với cả nước biển dâng từ 0,2 cho đến 0,4 mét, có thể gây ngập úng cục bộ tại các khu vực cửa sông, ven biển, đồng thời ảnh hưởng đến các hệ thống đê, kè, các công trình ven bờ và giao thông cũng như hoạt động của lưới điện.

Trên đất liền, các tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ cần đề phòng một đợt mưa lớn trên diện rộng, kèm theo đó là nguy cơ về giông, lốc, lũ quét và sạt lở đất. Đặc biệt lưu ý khu vực Đông Bắc với lượng mưa phổ biến từ 200 đến 300 mm và có nơi trên 500 mm, tập trung tại các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh. Đây là các khu vực mà có khả năng xảy ra mưa to và gió mạnh. Ngoài ra, kể cả trước thời điểm bão đổ bộ vào đất liền thì rìa Tây của cơn bão số 1 cũng có thể gây ra giông lốc, lũ quét, sạt lở trong các trận mưa giông lớn tại các tỉnh trung du và vùng núi của Bắc Bộ trong những ngày tới.

PV: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.