Bộ Quốc phòng tặng tỉnh Đắk Lắk 150 tỷ đồng xây trường học ở biên giới

Hướng đến kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), sáng nay (20/7), Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đến thăm, động viên, tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu và các lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, động viên và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Toàn 93 tuổi, ở phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk.

Đón tiếp Đại tướng Phan Văn Giang cùng đoàn công tác của Bộ Quốc phòng, ông Nguyễn Đình Trung Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã báo cáo về công tác quốc phòng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, an ninh, trật tự của Đắk Lắk cơ bản được giữ vững; tăng trưởng kinh tế đạt hơn 7,14%; đời sống nhân dân ngày càng cải thiện.

Về công tác xây dựng Đảng, Tỉnh ủy Đắk Lắk đã chỉ đạo 102 xã, phường tập trung xây dựng nghị quyết và tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh dự kiến tổ chức vào đầu tháng 9/2025. Trong công tác “đền ơn đáp nghĩa”, toàn tỉnh hiện có trên 100.000 đối tượng chính sách, trong đó khoảng 18.000 người được hưởng trợ cấp hằng tháng. 100% đối tượng được hỗ trợ kịp thời, chu đáo; hàng nghìn hộ gia đình đã được xóa nhà tạm, nhà dột nát theo các chương trình của Trung ương.

Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang trao quà các gia đình chính sách tại Đắk Lắk.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng; đồng thời yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục chăm lo tốt hơn nữa cho người có công và các đối tượng chính sách. Bộ trưởng gửi lời thăm hỏi, động viên đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, thương binh, bệnh binh và gia đình chính sách; mong các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ phát triển mới.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng đã tới Nghĩa trang tỉnh Đắk Lắk viếng, thắp hương tưởng nhớ tới các liệt sỹ.

Bộ trưởng Phan Văn Giang đã trao tặng 65 suất quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu tại tỉnh Đắk Lắk, đồng thời thông báo Bộ Quốc phòng sẽ hỗ trợ tỉnh thực hiện một số chương trình, dự án, trong đó có xây dựng một điểm trường tiểu học và trung học cơ sở tại khu vực biên giới, với tổng kinh phí 150 tỷ đồng. Bộ trưởng đề nghị địa phương sớm lựa chọn vị trí, bổ sung quy hoạch để khẩn trương triển khai, góp phần tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng biên.

Đại tướng Phan Văn Giang thăm hỏi, động viên lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk.

Riêng đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Bộ trưởng Phan Văn Giang đã đồng ý cấp 2 xe ô tô 7 chỗ và 30 chỗ cùng 204 xe máy để phục vụ nhu cầu công tác, di chuyển của đơn vị. Bộ trưởng cũng tặng 400 triệu đồng hỗ trợ 8 quân nhân có hoàn cảnh hiếm muộn con cái, mỗi gia đình được hỗ trợ 50 triệu đồng.