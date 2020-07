Bờ sông Hậu sạt lở nghiêm trọng, 11 hộ dân phải di dời

Hôm nay 6/7, Văn phòng Ban chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang cho biết, hiện nay một đoạn bờ tây sông Hậu, thuộc xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đã xảy tượng rạn nứt và có nguy cơ sạt lở xuống sông bất cứ lúc nào; chính quyền địa phương đã phải hỗ trợ người dân tháo dỡ và di dời khẩn cấp 11 căn nhà tại khu vực này.

Các lực lượng vũ trang địa phương giúp dân di dời nhà cửa.

Trước đó, vào sáng 3/7, tại tổ 9, ấp Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, phía dưới Cầu Vịnh Tre khoảng 550 m, xảy ra hiện tượng rạn nứt cặp bờ tây sông Hậu một đoạn dài khoảng 80m, dạng hàm ếch ăn sâu từ 3m đến 7m. Bề rộng vết nứt hở từ 0,1m đến 0,4m và có nguy cơ bị sạt lở là rất cao. Vị trí rạn nứt cách Quốc lộ 91 khoảng 80m, sơ bộ phạm vi có khả năng bị ảnh hưởng khoảng 250m.

Nguyên nhân ban đầu của hiện tượng rạn nứt này, được xác định do mái bờ sông thẳng đứng, đoạn sông hẹp, tác động của dòng chảy do dòng chảy áp sát bờ, các phương tiện giao thông thủy và mưa lớn làm cho nền đất tại khu vực yếu gây ra hiện tượng răn nứt.

Đoạn bờ sông rạn nứt này, nằm trong khu vực cảnh báo nguy hiểm của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang. Ngoài ra, đoạn rạn nứt này, còn làm ảnh hưởng đến khoảng 54 hộ dân sống trong khu vực này; ước thiệt hại khoảng 670 triệu đồng.

Nhiều nhà dân tường nhà đã bị nứt phải di rồi khẩn cấp.

Sau khi phát hiện vết răn nứt, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo ứng phó biến đổi khí hậu - Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang, đã cùng chính quyền địa phương đã đến khảo sát thực tế, huy động lực lượng công an, dân quân… hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Đồng thời, khoanh vùng, rào chắn bảo vệ, chặt cây di dời vật kiến trúc để giảm tải trọng lên mái bờ; kéo dây, lắp đặt biển báo tạm và bố trí lực lượng trực 24/24, tiếp tục theo dõi diễn biến để cảnh báo cho người dân khi có sự cố xảy ra./.