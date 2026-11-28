Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn trao quyết định, chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc Đại học Huế. Bộ trưởng đề nghị GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy cùng tập thể lãnh đạo tiếp tục đổi mới quản trị, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển đổi số và phát huy các nguồn lực phát triển.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn trao quyết định, chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Giám đốc Đại học Huế

Đặc biệt, Đại học Huế cần xây dựng lộ trình cụ thể, quyết liệt thực hiện mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia, hướng đến mô hình đại học nghiên cứu có chất lượng và uy tín quốc tế.

Lãnh đạo thành phố Huế tặng hoa chúc mừng tân Giám đốc Đại học Huế

Phát biểu nhận nhiệm vụ, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo kế thừa truyền thống gần 70 năm xây dựng và phát triển, phát huy tinh thần đoàn kết, triển khai chương trình hành động nhiệm kỳ 2026-2031 với 4 trụ cột: ưu tú trong học thuật, hiệu quả trong quản trị, uy tín trong phụng sự cộng đồng và thành công trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo.

Tân Giám đốc Đại học Huế- GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy

Việc kiện toàn chức danh Giám đốc Đại học Huế diễn ra trong bối cảnh đơn vị đang hướng đến mục tiêu trở thành Đại học Quốc gia, tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước.