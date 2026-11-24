Việt Nam đối mặt mức sinh giảm, già hóa dân số nhanh

Phát biểu tại Hội nghị quốc tế “Dân số và Phát triển bền vững: Châu Á chuyển mình, thịnh vượng và hạnh phúc” diễn ra từ ngày 24-27/11 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết châu Á hiện là khu vực đông dân nhất thế giới, với khoảng 4,8 tỷ người, tương đương 58,7% dân số toàn cầu.

Trong những thập kỷ qua, mức sinh tại châu Á đã giảm đáng kể, từ khoảng 5,25 con/phụ nữ năm 1975 xuống còn 1,87 con/phụ nữ hiện nay. Nhiều quốc gia đang đối mặt với tình trạng mức sinh thấp kéo dài, già hóa dân số, thậm chí suy giảm dân số. Trong khi đó, một số quốc gia vẫn ở thời kỳ cơ cấu dân số vàng, có cơ hội khai thác lợi thế về lực lượng lao động và thị trường tiêu dùng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại hội nghị

Theo Bộ trưởng Đào Hồng Lan, sự chuyển đổi nhân khẩu học vừa mở ra cơ hội phát triển, vừa đặt ra nhiều thách thức về duy trì mức sinh hợp lý, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm việc làm bền vững, thích ứng với già hóa dân số, chăm sóc người cao tuổi, quản lý di cư và bảo đảm an sinh xã hội.

Tại Việt Nam, mức sinh có xu hướng giảm, hiện ở khoảng 1,93 con/phụ nữ. Quá trình già hóa dân số diễn ra nhanh trong khi đất nước vẫn đang trong thời kỳ cơ cấu dân số vàng. Những vấn đề như mất cân bằng giới tính khi sinh, phân bố dân cư và thích ứng với thay đổi của thị trường lao động cũng đòi hỏi các giải pháp đồng bộ.

Bộ trưởng cho biết định hướng chính sách dân số của Việt Nam đã có bước chuyển quan trọng, từ tập trung vào kế hoạch hóa gia đình sang giải quyết toàn diện các vấn đề về quy mô, cơ cấu, phân bố và chất lượng dân số.

Nhận diện nguyên nhân mức sinh thấp kéo dài

Trong báo cáo về dự báo dài hạn tỷ suất sinh và dân số, những cảnh báo và khuyến nghị chính sách cho Việt Nam, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân nhận định, dữ liệu thực tế từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và dân số thế giới cho thấy khi tỷ suất sinh giảm dưới mức sinh thay thế và duy trì trong thời gian dài, cơ cấu dân số sẽ biến đổi sâu sắc, kéo theo nhiều hệ lụy kinh tế, xã hội.

GS.TS Nguyễn Thiện Nhân cho biết mức sinh thấp kéo dài, Việt Nam cần tìm ra nguyên nhân mang tính gốc rễ

Báo cáo chỉ ra 11 nguyên nhân trực tiếp khiến mức sinh duy trì dưới mức sinh thay thế trong thời gian dài, gồm: khả năng tiếp cận các biện pháp tránh thai dễ dàng; chi phí sinh hoạt cao; thời gian làm việc kéo dài; thiếu trường công lập, đặc biệt là trường mẫu giáo; bất bình đẳng giới tại nơi làm việc và trong gia đình.

Các nguyên nhân còn lại là tâm lý lo ngại về kinh tế trì trệ và thị trường việc làm thiếu ổn định; kết hôn, sinh con muộn, nhất là ở phụ nữ; hiệu quả hạn chế của các chương trình hỗ trợ hôn nhân và nuôi dạy con của chính phủ; chi phí điều trị vô sinh cao; tình trạng phân biệt đối xử với phụ nữ trong công việc; sự xuất hiện của thế hệ “3 không” - không kết hôn, không sinh con và không muốn gánh trách nhiệm trước nguy cơ suy giảm dân số.

Theo báo cáo, dù đã nhận diện những nguyên nhân này và chi hàng chục tỷ USD mỗi năm cho các chương trình hỗ trợ gia đình, 44 quốc gia thu nhập cao và 20 quốc gia thu nhập trung bình vẫn không thể đưa tổng tỷ suất sinh trở lại mức sinh thay thế. Nhóm quốc gia này chiếm 68% dân số và 86% GDP toàn cầu.

Cần chính sách ứng phó sớm, có tầm nhìn dài hạn

Theo GS.TS Nguyễn Thiện Nhân, thực tế trên cho thấy cần nhìn nhận sâu hơn những nguyên nhân mang tính gốc rễ. Ông chỉ ra bốn nguyên nhân trong chính sách khiến tình trạng mức sinh thấp kéo dài.

Thứ nhất, việc bảo đảm đủ số người trong độ tuổi sinh sản chưa được lãnh đạo quốc gia và doanh nghiệp xem là điều kiện tiên quyết cho phát triển bền vững.

Toàn cảnh hội nghị

Thứ hai, lãnh đạo các quốc gia chưa nhấn mạnh đầy đủ những hệ lụy lâu dài của mức sinh dưới mức thay thế, đồng thời chưa thừa nhận rõ trách nhiệm của chính phủ và doanh nghiệp đối với vấn đề này.

Thứ ba, người lao động hưởng lương tối thiểu hoặc dưới 150% mức lương tối thiểu chưa có đủ thu nhập để bảo đảm cuộc sống cho gia đình bốn người, gồm hai người lớn đi làm và hai con.

Thứ tư, thiếu kỹ năng và kiến thức cần thiết để xây dựng, duy trì một gia đình hạnh phúc với bốn thành viên.

Từ những phân tích trên, GS.TS Nguyễn Thiện Nhân cho rằng mỗi quốc gia cần chủ động dự báo dân số trong khoảng 300 năm, xác định các nguyên nhân khiến mức sinh duy trì dưới mức thay thế, từ đó xây dựng chính sách ứng phó sớm và có tầm nhìn dài hạn.