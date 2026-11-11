Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Loại bỏ doanh nghiệp trục lợi trên sức khỏe người dân

Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, chủ động phòng ngừa nguy cơ

Chiều 11/11, tại phiên thảo luận của Quốc hội về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy quản lý, chủ động phòng ngừa nguy cơ và chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm dựa trên cơ sở khoa học. Mục tiêu là bảo vệ sức khỏe nhân dân, đồng thời tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng và loại bỏ những doanh nghiệp lợi dụng kẽ hở để trục lợi trên sức khỏe cộng đồng.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan giải trình tại phiên thảo luận của Quốc hội về dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi). Ảnh: Quốc hội

Theo Bộ trưởng, Luật An toàn thực phẩm được ban hành năm 2010, sau khoảng 15-16 năm triển khai đã đặt ra yêu cầu sửa đổi. Đây là lĩnh vực có phạm vi rộng, chuyên môn sâu, liên quan trực tiếp đến mỗi người dân, mỗi gia đình, sức khỏe cộng đồng, chất lượng giống nòi, điều kiện sản xuất, kinh doanh và lưu thông hàng hóa. Nguy cơ mất an toàn thực phẩm có thể xuất hiện ở bất kỳ thời điểm nào, vì vậy quá trình xây dựng luật được xác định là nhiệm vụ khó.

Bộ trưởng nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo rằng, nếu không bảo đảm an toàn thực phẩm thì xây dựng bao nhiêu bệnh viện cũng không đủ để giải quyết vấn đề chăm sóc sức khỏe nhân dân. Theo Bộ trưởng, không thể tiếp tục cách quản lý bị động, chỉ xử lý khi phát hiện sản phẩm kém chất lượng hoặc quảng cáo thổi phồng công dụng. Thực tế đã có sản phẩm không bảo đảm an toàn, công dụng bị quảng cáo quá mức nhưng vẫn lưu hành rộng rãi, ảnh hưởng trực tiếp đến người tiêu dùng.

Ba hình thức quản lý sản phẩm, tháo gỡ điểm nghẽn thủ tục

Dự thảo vì thế hướng tới chủ động ngăn ngừa nguy cơ từ sớm, từ xa. Tuy nhiên, phòng ngừa không đồng nghĩa tạo thêm rào cản hành chính. Theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ được Bộ trưởng đề cập, luật cần đổi mới toàn diện tư duy quản lý, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm trên cơ sở khoa học, phân tích nguy cơ và phù hợp thông lệ quốc tế. Cùng với bảo vệ sức khỏe người dân là yêu cầu kiến tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, bền vững.

Toàn cảnh phiên thảo luận. (Ảnh: Quốc hội)

Bộ trưởng nhấn mạnh cải cách phải hạn chế xáo trộn hoạt động của doanh nghiệp, bảo vệ đơn vị làm ăn chân chính, tiến tới loại bỏ doanh nghiệp trục lợi, làm giàu bất chính trên sức khỏe người dân. Một trọng tâm là thay đổi phương thức quản lý sản phẩm. Theo Luật năm 2010, thực phẩm bao gói sẵn phải chứng nhận hợp quy theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; qua thực tiễn, quy định này được nhìn nhận là một điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Dự thảo thiết kế ba hình thức quản lý.

Thứ nhất là công bố tiêu chuẩn sản phẩm, áp dụng với phần lớn thực phẩm chế biến, bao gói sẵn; phụ gia, chất hỗ trợ chế biến, hương liệu thực phẩm và dụng cụ, vật liệu bao bì tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Tổ chức, cá nhân được sản xuất, kinh doanh, lưu thông sản phẩm sau khi hoàn thành thủ tục tự công bố. Theo Bộ trưởng, hình thức này tương tự cơ chế tự công bố theo Nghị định 15, thực hiện hậu kiểm thay vì tiền kiểm trước khi sản phẩm lưu thông.

Thứ hai là miễn đăng ký công bố sản phẩm và công bố tiêu chuẩn sản phẩm đối với một số nhóm, như sản phẩm dùng cho sản xuất nội bộ; thực phẩm tươi sống; sản phẩm sơ chế, chế biến nhỏ lẻ, chưa bao gói; thức ăn đường phố; thực phẩm tại cơ sở nhỏ lẻ, dịch vụ ăn uống và nguyên liệu thực phẩm. Miễn thủ tục công bố không có nghĩa miễn trách nhiệm. Các sản phẩm vẫn phải đáp ứng điều kiện an toàn thực phẩm, điều kiện của cơ sở hoặc nơi chế biến và chịu giám sát trong quá trình lưu thông.

Thứ ba là đăng ký bản công bố sản phẩm, áp dụng với nhóm cần quản lý chặt hơn: thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt, sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ dưới 36 tháng tuổi và thực phẩm có bổ sung khuyến cáo sức khỏe. Theo Bộ trưởng, nhóm này cần quy định rõ ràng, áp dụng nguyên tắc Codex để hạn chế việc lợi dụng công bố, quảng cáo, thổi phồng tính năng, công dụng nhằm đánh lừa khách hàng.

Siết quản lý quảng cáo, ngăn thổi phồng công dụng thực phẩm

Bộ trưởng cho biết, thời gian qua có tình trạng người nổi tiếng lợi dụng sức ảnh hưởng để quảng bá quá mức về sản phẩm. Việc tự công bố, tự quảng cáo có thể dẫn đến thông tin sai lệch, gây hiểu nhầm về tính năng, công dụng. Doanh nghiệp làm ăn chân chính cũng đề nghị quản lý chặt hơn nhóm sản phẩm này. Dự thảo hướng tới quy định minh bạch sản phẩm phải đăng ký công bố, đồng thời căn cứ nguyên tắc Codex khi xem xét khuyến cáo sức khỏe, hàm lượng vitamin và khoáng chất bổ sung.

Về tổ chức quản lý, Bộ trưởng cho biết Bộ Y tế được giao làm đầu mối giúp Chính phủ quản lý an toàn thực phẩm; Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức quản lý tại địa phương. Các bộ chuyên ngành vẫn kiểm soát khâu ban đầu như trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và giết mổ. Quản lý thống nhất không có nghĩa chuyển hoạt động sản xuất về Bộ Y tế. Bảo đảm an toàn thực phẩm cần sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

Dự thảo quy định kiểm tra thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt hoặc kiểm tra giảm. Điều 57 đề cập hậu kiểm dựa trên dữ liệu tuân thủ, nguy cơ và cho phép kiểm tra đột xuất khi phát hiện sai phạm. Miễn thủ tục với thức ăn đường phố, cơ sở nhỏ lẻ không đồng nghĩa buông lỏng giám sát. Bộ trưởng cũng lưu ý truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm kiểm soát bếp ăn trường học.