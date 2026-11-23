Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cùng Đoàn công tác của Trung ương dâng hương viếng anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn là nơi an nghỉ của hơn 10.000 liệt sĩ trên khắp mọi miền Tổ quốc, những người đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây không chỉ là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí kiên cường, bất khuất và khát vọng độc lập, tự do, hòa bình của dân tộc Việt Nam.

Ông Lê Hoài Trung cùng các đại biểu đã dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn và thực hiện nghi thức động thổ, phát mộc triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Hoài Trung và lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thực hiện nghi thức thỉnh chuông

Tỉnh Quảng Trị đầu tư 300 tỷ đồng nâng cấp, chỉnh trang Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Việc nâng cấp, chỉnh trang đáp ứng nhu cầu khai thác lâu dài, thuận lợi cho vận hành, bảo trì và tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống tại 2 nghĩa trang cấp quốc gia này.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, thời gian thực hiện trong giai đoạn 2026-2027.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị báo cáo phương án triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia trên địa bàn tỉnh

Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn (xã Cồn Tiên, Quảng Trị), dự án sẽ xây mới đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ; gác chuông và gác bia; nhà biện lễ; chỉnh trang khu mộ, cảnh quan và một số hạng mục phụ trợ.

Đối với Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 (phường Đông Hà, Quảng Trị), địa phương này sẽ xây dựng mới đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ; nhà thả hoa đăng; nhà khánh tiết kết hợp làm việc; các chòi nghỉ chân; gác chuông, gác bia và tháp Đại bi cao 13 tầng cùng các hạng mục phụ trợ khác.

Đặc biệt, công viên và bến thả hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9 được định hướng hình thành không gian tưởng niệm từ nghĩa trang đến sông Hiếu, góp phần gắn kết hoạt động tri ân với cảnh quan đô thị Đông Hà.

Các đại biểu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Sau khi được nâng cấp, cải tạo, các công trình sẽ tạo không gian tưởng niệm trang nghiêm, thuận tiện cho thân nhân liệt sĩ, các đoàn đại biểu và nhân dân đến thăm viếng, dâng hương; đồng thời khắc phục những hư hỏng, nâng cao chất lượng hạ tầng, bảo vệ các phần mộ và công trình hiện hữu.

Bộ trưởng Lê Hoài Trung thực hiện nghi thức phát mộc triển khai Dự án cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang các nghĩa trang liệt sĩ quốc gia

Theo yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Trị, chủ đầu tư cần khẩn trương phối hợp với các sở, ngành và địa phương thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan về quy hoạch, môi trường, đất đai; bảo đảm yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật, tính ổn định, bền vững của công trình, phát huy hiệu quả đầu tư và hoàn thành công trình trước ngày 19/5/2027.