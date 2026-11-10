Bộ trưởng Trần Hồng Minh lý giải vì sao cao tốc miền núi thiết kế tối đa 80km/h

Địa hình miền núi quyết định tốc độ thiết kế cao tốc

Chiều 10/11, tại phiên thảo luận của Quốc hội về chủ trương đầu tư ba dự án cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, Bảo Hà - Lai Châu và Quảng Ngãi - Kon Tum, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình một số ý kiến các đại biểu Quốc hội nêu. Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, đối với ba dự án cao tốc được Chính phủ trình Quốc hội xem xét, các phương án thiết kế đều được nghiên cứu trên cơ sở quy hoạch, nhu cầu vận tải, quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh giải trình một số ý kiến các đại biểu Quốc hội nêu (Ảnh: Quang Vinh)

Theo Bộ trưởng, cả ba dự án đều được đề xuất quy mô bốn làn xe cao tốc, trong đó có làn dừng xe khẩn cấp. Quy mô này cơ bản phù hợp với quy hoạch chuyên ngành, quy hoạch ngành, kết quả dự báo nhu cầu giao thông và yêu cầu của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đường bộ cao tốc.

Một trong những nội dung được đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm là tốc độ thiết kế của các tuyến đường. Lý giải vấn đề này, Bộ trưởng cho biết, việc lựa chọn tốc độ không thể áp dụng một mức chung cho tất cả các khu vực mà phải căn cứ vào điều kiện địa hình, độ dốc, tiêu chuẩn thiết kế và yêu cầu bảo đảm an toàn giao thông.

Cụ thể, theo tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô, đối với khu vực miền núi, nhất là những nơi có địa hình phức tạp, độ dốc lớn, tốc độ thiết kế phù hợp có thể ở mức 80km/h. Trong khi đó, tại khu vực đồng bằng, điều kiện địa hình thuận lợi hơn nên tốc độ thiết kế có thể đạt 100-120km/h.

Bộ trưởng nhấn mạnh, đây là sự khác biệt xuất phát từ điều kiện thực tế, không phải việc hạ thấp yêu cầu chất lượng hay năng lực khai thác của công trình.

Đáng chú ý, khi đề cập tuyến Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, Bộ trưởng cho biết, khu vực tuyến đi qua có những đoạn chênh cao địa hình lên tới hơn 1.000m. Đây là yếu tố đặc biệt quan trọng khi nghiên cứu phương án thiết kế, bởi địa hình thay đổi lớn kéo theo nhiều yêu cầu khắt khe về bình đồ, trắc dọc, bán kính đường cong, độ dốc dọc và giải pháp tổ chức giao thông.

Nếu cố gắng lựa chọn tốc độ thiết kế cao trong điều kiện địa hình không thuận lợi, công trình có thể phải sử dụng những giải pháp kỹ thuật phức tạp hơn, gia tăng khối lượng đào đắp, cầu, hầm và chi phí đầu tư. Quan trọng hơn, việc không tính toán phù hợp giữa tốc độ thiết kế với điều kiện thực tế có thể ảnh hưởng đến an toàn khai thác. Vì vậy, theo Bộ trưởng, tốc độ 80km/h tại các đoạn miền núi là lựa chọn dựa trên tiêu chuẩn kỹ thuật và đặc điểm địa hình. Mục tiêu không chỉ là xây dựng tuyến đường đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn phải bảo đảm an toàn, hiệu quả đầu tư và khả năng khai thác lâu dài.

Hướng tuyến phải hài hòa giữa kỹ thuật, môi trường và dân sinh

Bên cạnh tốc độ thiết kế, phương án hướng tuyến của ba dự án cũng được Bộ trưởng Trần Hồng Minh giải trình cụ thể. Theo đó, nguyên tắc lựa chọn hướng tuyến trước hết phải phù hợp với quy hoạch, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và thích ứng với điều kiện địa hình tại khu vực dự án đi qua. Đồng thời, quá trình nghiên cứu phải hạn chế tối đa tác động đến môi trường tự nhiên, môi trường xã hội, các khu vực nhạy cảm, danh lam thắng cảnh và đất quốc phòng.

Một yêu cầu quan trọng khác là giảm thiểu phạm vi giải phóng mặt bằng, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân và các khu dân cư hiện hữu. Đây là vấn đề có ý nghĩa lớn đối với những tuyến cao tốc đi qua địa bàn miền núi, nơi địa hình phức tạp và việc bố trí mặt bằng tái định cư có thể gặp nhiều khó khăn.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Bộ trưởng cho biết, cả ba dự án đều có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Các nội dung liên quan đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho ý kiến trong quá trình lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình Quốc hội.

Toàn cảnh phiên họp (Ảnh: Quốc hội)

Để chủ động tiến độ, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được tách thành các dự án thành phần và giao địa phương tổ chức thực hiện theo quy định. Các địa phương cần sớm chuẩn bị quỹ đất, quỹ nhà và hạ tầng tái định cư phù hợp, bảo đảm có mặt bằng bàn giao theo tiến độ thi công.

Chỉ định thầu có thể rút ngắn 1,5-2,5 năm chuẩn bị dự án

Một nội dung đáng chú ý khác trong phần giải trình của Bộ trưởng Trần Hồng Minh là đề xuất áp dụng cơ chế chỉ định thầu đối với ba dự án cao tốc. Bộ trưởng cho biết, trong giai đoạn trước, 27 tuyến cao tốc đã được triển khai theo cơ chế chỉ định thầu và quá trình thực hiện cơ bản thuận lợi. Từ thực tiễn này, Bộ Xây dựng đề xuất tiếp tục áp dụng cơ chế tương tự nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị, tạo điều kiện để các địa phương và chủ đầu tư sớm triển khai công trình.

Theo phân tích của Bộ trưởng, thông thường một dự án phải trải qua rất nhiều công đoạn trong quá trình chuẩn bị. Nếu thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy trình thông thường, thời gian chuẩn bị có thể kéo dài khoảng ba năm. Tuy nhiên, với cơ chế chỉ định thầu, thời gian chuẩn bị dự án có thể được rút ngắn khoảng 1,5-2,5 năm. Đây là khoảng thời gian rất đáng kể đối với những dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn, có ý nghĩa kết nối liên vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ trưởng nhấn mạnh, cơ chế được đề xuất là chính sách cho phép áp dụng, không phải quy định bắt buộc tất cả các dự án đều phải thực hiện chỉ định thầu. Trong quá trình triển khai, căn cứ tính chất công trình, yêu cầu kỹ thuật, tiến độ và điều kiện cụ thể, chủ đầu tư sẽ xem xét, đánh giá để quyết định hình thức phù hợp.

Theo Bộ trưởng, việc tạo cơ chế thông thoáng nhằm giúp các địa phương chủ động hơn trong tổ chức thực hiện, đồng thời hạn chế thời gian chờ đợi do phải trải qua nhiều thủ tục.

Ngân sách Trung ương dự kiến bố trí khoảng 75% tổng vốn

Liên quan khả năng cân đối nguồn vốn, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, ba dự án thuộc chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và được Chính phủ ưu tiên cân đối ngân sách Trung ương trong giai đoạn 2026-2030. Theo phương án được báo cáo, ngân sách Trung ương dự kiến bố trí khoảng 119.339 tỷ đồng trên tổng nhu cầu vốn 162.393 tỷ đồng, tương đương khoảng 75%.

Đối với phần vốn còn lại, Bộ trưởng cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục nghiên cứu, cân đối trong quá trình thực hiện. Nếu có nguồn vốn dư, Chính phủ có thể xem xét bố trí bổ sung. Tuy nhiên, việc phân bổ cũng cần tính toán sát khả năng giải ngân thực tế, tránh tình trạng bố trí vốn lớn nhưng địa phương không sử dụng hết.

Theo ông, nguồn vốn dự phòng, tiết kiệm qua đấu thầu hoặc chỉ định thầu và phần dự phòng trượt giá đều cần được tính toán trong tổng thể phương án tài chính. Điều quan trọng là bảo đảm đủ nguồn lực thực hiện dự án nhưng không để vốn phân bổ vượt quá nhu cầu thực tế.

Về trách nhiệm của địa phương, Bộ trưởng cho biết hiện có 15 địa phương được giao làm cơ quan chủ quản các dự án cao tốc và đều tham gia nguồn ngân sách địa phương. Một số địa phương trước đây đã bố trí toàn bộ kinh phí giải phóng mặt bằng. Đối với các dự án lần này, phương án địa phương tham gia 50% kinh phí giải phóng mặt bằng đã được trao đổi, thống nhất với các tỉnh liên quan.

Bộ trưởng cho rằng cần bảo đảm sự thống nhất trong cơ chế giữa các địa phương, tránh phát sinh thủ tục khác nhau khiến quá trình triển khai thiếu đồng bộ.

Kết thúc phần giải trình, Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ ba dự án sau phiên thảo luận tại hội trường và ý kiến kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét, thông qua chủ trương đầu tư.