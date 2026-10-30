Bộ trưởng Trần Hồng Minh: Sẽ có cơ chế hỗ trợ dự án BOT sụt giảm doanh thu

Đường Hồ Chí Minh về đích trong quý I/2027

Chiều 30/10, tại phiên thảo luận của Quốc hội, trao đổi liên quan đến ý kiến của các Đại biểu Quốc hội về việc phân định rõ kết thúc đầu tư đường Hồ Chí Minh với quy mô hai làn xe và hoàn thành toàn bộ tuyến đường, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, việc kết thúc đầu tư quy mô hai làn xe đồng nghĩa chính thức khép lại giai đoạn 1, thực hiện theo các Nghị quyết số 32 và 66 của Quốc hội.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh (Ảnh: Quốc hội)

Mục tiêu của giai đoạn này là nối thông toàn tuyến đường Hồ Chí Minh từ Pác Bó đến Đất Mũi với quy mô hai làn xe, tạo cơ sở chuyển sang giai đoạn đầu tư mới, từng bước hoàn thiện phù hợp với quy hoạch. Tuy nhiên, Bộ trưởng nhấn mạnh, kết thúc giai đoạn đầu tư quy mô hai làn xe không có nghĩa tuyến đường đã hoàn thành toàn bộ. Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đường Hồ Chí Minh tiếp tục được đầu tư nâng cấp, hoàn thiện, trong đó có định hướng nâng cấp một số đoạn thành đường cao tốc.

Một dự án chỉ được coi là hoàn thành khi toàn bộ công việc thi công, nghiệm thu, đưa vào khai thác, sử dụng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán. Vì vậy, việc Quốc hội ban hành nghị quyết kết thúc thực hiện các nghị quyết trước đây nhằm tổng kết giai đoạn đầu tư, đánh giá kết quả đạt được và chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Thông tin về tiến độ, Bộ trưởng cho biết, đường Hồ Chí Minh có tổng chiều dài 2.656,5 km. Đến nay, tuyến đã hoàn thành 2.499 km; dự kiến đến hết tháng 12/2026 hoàn thành 2.643 km. Trong quý I/2027, dự kiến hoàn thành 13 km còn lại theo kế hoạch được báo cáo. Về quyết toán, giai đoạn 1 đã hoàn thành từ năm 2016. Đối với giai đoạn 2, khối lượng quyết toán đạt khoảng 89%, dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Chia sẻ từ ngân sách hỗ trợ doanh nghiệp sụt giảm doanh thu

Liên quan đề xuất đầu tư cầu Tân Châu, cầu Ngự trên tuyến quốc lộ N1, Bộ trưởng cho biết, đã phân cấp cho địa phương, đề nghị UBND tỉnh An Giang trực tiếp quản lý tuyến đường và tổ chức triển khai đầu tư đồng bộ. Đối với tuyến cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu, theo quy hoạch, tuyến được định hướng quy mô bốn làn xe, đầu tư trước năm 2030. Hiện phương án nghiên cứu có chiều dài khoảng 194 km. Trong đó, đoạn Rạch Giá - Hà Tiên dài khoảng 98 km, tổng mức đầu tư dự kiến 55.000 tỷ đồng. Các phương án đầu tư tiếp theo cũng đang được Chính phủ nghiên cứu, trong đó có phương án đoạn Thạch Giá - Hà Tiên với kinh phí khoảng 8.000 tỷ đồng.

Về sử dụng cát biển trong xây dựng giao thông, Bộ trưởng cho biết, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu, xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn và triển khai sử dụng tại một số dự án. Nguồn vật liệu này gồm các thành phần cát, bùn và trầm tích biển, sông tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, cần tính toán kỹ cự ly vận chuyển, điều kiện khai thác và việc kết hợp với nước ngọt, bởi những yếu tố này có thể khiến giá thành vật liệu tăng cao.

Đáng chú ý, trả lời kiến nghị liên quan các dự án BOT trên tuyến đường Hồ Chí Minh, đặc biệt là dự án BOT Quán Nước qua địa bàn Đắk Lắk, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết hiện toàn tuyến có 64 dự án đầu tư theo hình thức BOT, trong đó có 3 dự án phát sinh khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ sụt giảm doanh thu.

Nguyên nhân được xác định là do xuất hiện các tuyến đường Hồ Chí Minh song song và một số tuyến đường nhánh của địa phương, làm phân tán lưu lượng phương tiện, ảnh hưởng đến doanh thu của dự án BOT Quán Nước, đoạn Km138 - Km1763 theo nội dung báo cáo.

Về giải pháp, Bộ trưởng cho biết việc xử lý cần căn cứ Nghị định 122/2026 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn xử lý các dự án BOT. Bộ Xây dựng sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, địa phương và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định chính xác mức độ sụt giảm doanh thu, từ đó thực hiện cơ chế hỗ trợ, chia sẻ từ nguồn ngân sách theo đúng quy định.

Theo Bộ trưởng, việc xử lý phải bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án và người dân, góp phần tháo gỡ khó khăn cho các dự án BOT, đồng thời bảo đảm hiệu quả đầu tư và hoạt động khai thác công trình giao thông.