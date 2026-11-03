Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Cam kết sửa Luật Sở hữu trí tuệ không gây phiền hà cho dân

Tiếp thu hàng chục ý kiến tâm huyết tại nghị trường

Phát biểu trước Quốc hội giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu liên quan đến sửa đổi dự án Luật sở hữu trí tuệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Vũ Hải Quân bày tỏ trân trọng trước những đóng góp sâu sắc, trách nhiệm từ các đại biểu. Nhiều ý kiến thể hiện sự đồng thuận cao với việc sửa đổi luật, đồng thời xuất phát trực tiếp từ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Vũ Hải Quân (Ảnh: Quốc hội)

Bộ trưởng nêu rõ, Luật Sở hữu trí tuệ mới được thông qua tháng 10/2022 và đang triển khai mạnh mẽ. Do đó, dự thảo sửa đổi lần này tập trung vào hai phạm vi cốt lõi. Thứ nhất là cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa trong đăng ký, xác lập quyền sở hữu trí tuệ.

Thứ hai, chuyển chức năng quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sang Bộ Khoa học và Công nghệ để đảm bảo tính thống nhất, hiệu quả.

Đối với các vấn đề mới như Trí tuệ nhân tạo (AI), thương mại hóa kết quả nghiên cứu hay hợp đồng chuyển giao công nghệ do các đại biểu đề xuất, Bộ Khoa học và Công nghệ ghi nhận và sẽ nghiên cứu, đánh giá tác động để trình Chính phủ sửa đổi trong các giai đoạn tiếp theo.

Giải trình 6 nhóm vấn đề lớn và các góc nhìn kỹ thuật

Trực tiếp làm rõ 6 nhóm vấn đề lớn, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết, về chuyển giao quản lý giống cây trồng: Cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để quy trình chuyển giao diễn ra nhịp nhàng, đúng quy định.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và công nghệ Vũ Hải Quân bày tỏ trân trọng trước những đóng góp sâu sắc, trách nhiệm từ các đại biểu. (Ảnh: Quốc hội)

Về đồng bộ pháp luật và tương thích với Công ước quốc tế, làm rõ phạm vi quản lý; ứng dụng kết quả khảo nghiệm dùng chung cho cả bảo hộ và lưu hành để tránh trùng lắp, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Về chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp và giống cây trồng: Xác định đây là giao dịch dân sự, chịu sự điều chỉnh của Luật Dân sự và Luật Sở hữu trí tuệ. Cơ quan soạn thảo sẽ tiếp thu, quy định chi tiết về thời hạn, tiếp cận thông tin trong văn bản hướng dẫn thi hành.

Về đảm bảo chất lượng giám định: Sau khi cắt giảm điều kiện kinh doanh, việc quản lý chất lượng giám định sẽ chuyển sang cơ chế hậu kiểm thông qua nghĩa vụ cung cấp thông tin, tự chịu trách nhiệm và bồi thường thiệt hại nếu xảy ra sai phạm.

Về điều khoản chuyển tiếp: Đảm bảo hồ sơ đã nộp và thủ tục đang xử lý được tiếp nhận, giải quyết liên tục; không tạo khoảng trống pháp lý, không làm đứt gãy hay gián đoạn thủ tục hành chính.

3 cam kết nòng cốt từ tư lệnh ngành Khoa học và Công nghệ

Khép lại phần phát biểu giải trình, Bộ trưởng Vũ Hải Quân đưa ra 3 cam kết đắt giá trước Quốc hội và cử tri cả nước: Hoàn thiện đồng bộ: Ban hành kịp thời các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành để có hiệu lực đồng thời với luật.

Bảo đảm tính liên tục, các quy định chuyển tiếp tuyệt đối không làm gián đoạn hay ảnh hưởng đến hoạt động hợp pháp của tổ chức, cá nhân, người dân và doanh nghiệp. Tập huấn kịp thời, tổ chức hướng dẫn, phổ biến rộng rãi quy định mới ngay khi luật chính thức có hiệu lực.

Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Ủy ban của Quốc hội để tiếp thu trọn vẹn, chỉnh lý dự thảo luật đạt chất lượng cao nhất trước khi trình Quốc hội bấm nút thông qua.