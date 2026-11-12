Bộ trưởng Vũ Hải Quân: Dữ liệu bảo mật tuyệt đối không được đưa lên AI

Làm thế nào để quản trị AI hiệu quả, bảo đảm người cao tuổi và nhóm yếu thế không bị bỏ lại phía sau?

Sáng nay (12/11), Quốc hội chất vấn và trả lời chất vấn về lĩnh vực Khoa học và Công nghệ. Tại phiên chất vấn, đại biểu Ma Thị Thúy - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đặt câu hỏi về cơ chế quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) và các chính sách bảo đảm quyền tiếp cận công nghệ cho người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm yếu thế.

Đại biểu Ma Thị Thúy - Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang (Ảnh: Quốc hội)

Đại biểu Ma Thị Thúy nêu rõ, AI đang mở ra nhiều cơ hội lớn cho phát triển kinh tế và quản trị quốc gia, nhưng đồng thời cũng đặt ra những thách thức về an toàn dữ liệu, quyền riêng tư, độ tin cậy của thông tin, trách nhiệm pháp lý và nguy cơ bất bình đẳng trong tiếp cận công nghệ. Từ thực tế đó, đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết, Việt Nam sẽ xây dựng cơ chế quản trị AI như thế nào để vừa khuyến khích đổi mới sáng tạo, vừa kiểm soát hiệu quả các rủi ro; đặc biệt, trách nhiệm pháp lý thuộc về chủ thể nào khi các quyết định dựa trên AI gây thiệt hại cho người dân. Đồng thời, đại biểu đề nghị làm rõ những giải pháp cụ thể trong chính sách phát triển AI nhằm bảo đảm người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm yếu thế không bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

Trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết, Việt Nam đã ban hành Luật Trí tuệ nhân tạo (AI), trở thành một trong những quốc gia đi đầu trong việc xây dựng và ban hành khung pháp lý về lĩnh vực này. Trong quá trình xây dựng dự thảo Luật, vấn đề an toàn được xác định là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng.

Bộ trưởng lấy ví dụ về việc cán bộ, công chức, viên chức sử dụng dữ liệu đưa lên các nền tảng AI để khai thác, xử lý thông tin. Theo quy định của pháp luật về AI và các văn bản hướng dẫn thi hành, việc sử dụng dữ liệu phải tuân thủ các yêu cầu về bảo mật, phân loại dữ liệu và mức độ rủi ro. Đối với dữ liệu thuộc diện bảo mật, tuyệt đối không được đưa lên các nền tảng AI không đáp ứng yêu cầu. Trong khi đó, đối với dữ liệu phục vụ nghiên cứu, không nhằm mục đích thương mại hóa, có thể được sử dụng trong môi trường thử nghiệm theo quy định. Bộ trưởng nhấn mạnh, bảo đảm an toàn dữ liệu là yêu cầu hết sức quan trọng. Luật AI cùng các văn bản hướng dẫn đã thiết lập những khuôn khổ nhằm hỗ trợ quản lý, kiểm soát việc ứng dụng công nghệ này.

Đối với yêu cầu vừa quản lý, vừa thúc đẩy phát triển AI, Bộ trưởng cho rằng, đây là bài toán cần có sự cân bằng giữa bảo vệ dữ liệu, bảo đảm an toàn và tạo điều kiện cho đổi mới sáng tạo. Bộ trưởng dẫn ví dụ về hoạt động của các cơ quan báo chí điện tử: nếu cho phép các hệ thống AI truy cập, khai thác dữ liệu, lượng truy cập có thể tăng lên, nhưng đồng thời cũng phát sinh nguy cơ mất quyền kiểm soát đối với dữ liệu. Ngược lại, nếu hạn chế AI tiếp cận, lượng truy cập có thể giảm đáng kể. Theo Bộ trưởng, đối với doanh nghiệp hoạt động trong môi trường kinh tế số, việc hài hòa giữa bảo vệ dữ liệu, bảo đảm an toàn và thúc đẩy phát triển là bài toán mà người đứng đầu doanh nghiệp cần chủ động giải quyết.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân (Ảnh: Quốc hội)

Về vai trò của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng cho biết, trên cơ sở Luật Khoa học và Công nghệ, Luật AI cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn, Bộ đã xây dựng khung đạo đức AI, khung đánh giá mức độ rủi ro và các khuyến nghị dành cho doanh nghiệp, nhà phát triển. Qua đó, giúp các chủ thể xác định những trường hợp nên hoặc không nên triển khai, ứng dụng AI, bảo đảm việc phát triển công nghệ đi đôi với trách nhiệm và an toàn.

Đặc biệt, đối với chính sách AI dành cho người cao tuổi và các nhóm yếu thế, Bộ trưởng cho biết nội dung này đã được quan tâm trong quá trình xây dựng Luật Chuyển đổi số và Luật AI. Trong các trụ cột về chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, lĩnh vực xã hội số có nội dung riêng hướng đến hỗ trợ người cao tuổi và các nhóm yếu thế, bảo đảm khả năng tiếp cận và thụ hưởng thành quả chuyển đổi số.

Bộ trưởng nêu ba giải pháp cơ bản để hỗ trợ các nhóm đối tượng này: Thứ nhất, bảo đảm hạ tầng kết nối, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Muốn người dân tiếp cận được công nghệ, trước hết phải đưa sóng viễn thông và đường truyền Internet đến các khu vực còn khó khăn. Thứ hai, bảo đảm người dân có thiết bị phù hợp để truy cập và sử dụng các nền tảng số. Thứ ba, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân kỹ năng sử dụng công nghệ. Bộ trưởng đánh giá cao hiệu quả của nền tảng Bình dân học vụ số do Quốc hội triển khai, coi đây là một mô hình hướng dẫn thiết thực, có sức lan tỏa tích cực đến đông đảo người dân tại các vùng, miền.

Qua đó, Bộ trưởng khẳng định việc phát triển và ứng dụng AI cần gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn, trách nhiệm, đồng thời chú trọng mở rộng khả năng tiếp cận công nghệ để người cao tuổi, người khuyết tật và các nhóm yếu thế có thể tham gia, thụ hưởng những thành quả của quá trình chuyển đổi số.

Làm rõ những điểm nghẽn trong giải ngân ngân sách và định giá tài sản trí tuệ

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội chất vấn, thực hiện Nghị quyết số 57, ngân sách đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã tăng hơn 7 lần, đạt 95.000 tỷ đồng năm 2026 và dự kiến đạt 120.000 tỷ đồng vào năm 2027. Tuy nhiên, trước đó, một số đại biểu đã chất vấn về tình trạng giải ngân ngân sách còn thấp. Theo số liệu được đại biểu nêu, tỷ lệ giải ngân ở cấp Trung ương đạt 46,78%, cấp địa phương đạt 38,5%; riêng hai lĩnh vực trọng tâm là đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số có tỷ lệ giải ngân chưa đến 30%.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội (Ảnh: Quốc hội)

Đại biểu đề nghị Bộ trưởng làm rõ đâu là nút thắt lớn nhất, xuất phát từ cơ chế hay khâu tổ chức thực hiện, dẫn đến tình trạng có nguồn vốn nhưng không thể giải ngân. Đồng thời, đề nghị Bộ trưởng nêu rõ những giải pháp đột phá và cam kết cụ thể trong năm 2027 nhằm bảo đảm giải ngân hết nguồn vốn, nhưng phải thực chất, tránh chạy theo chỉ tiêu, gây thất thoát, lãng phí.

Trả lời đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết, tình trạng chậm giải ngân ngân sách đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xuất phát từ 4 nguyên nhân chính.

Thứ nhất, quy mô ngân sách tăng đột biến. Trước đây, toàn ngành khoa học và công nghệ chịu trách nhiệm giải ngân bình quân khoảng 12.000 tỷ đồng mỗi năm đối với chi thường xuyên. Hiện nay, nguồn vốn cần giải ngân bao gồm cả chi thường xuyên, chi đầu tư, đồng thời mở rộng sang các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, với quy mô tăng gấp 7 lần.

Thứ hai, có độ trễ trong hoàn thiện thể chế, pháp luật. Nghị quyết số 57 được ban hành ngày 12/12/2024, trong khi quá trình xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách và văn bản pháp luật để triển khai mới bắt đầu có hiệu lực từ năm 2026 hoặc cuối năm 2025. Vì vậy, việc triển khai thực tế không thể tránh khỏi độ trễ về mặt pháp lý.

Thứ ba, thay đổi căn bản trong phương thức xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Trước đây, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu xuất phát từ nhu cầu, đề xuất của các nhà khoa học. Tuy nhiên, hiện nay, các nhiệm vụ phải xuất phát từ bài toán thực tiễn, có doanh nghiệp đặt hàng, có sự tham gia của viện nghiên cứu và trường đại học. Theo Bộ trưởng, cách tiếp cận mới này làm thay đổi bản chất của quá trình xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ. Việc tổ chức thực hiện cũng khó khăn hơn, dù nguồn kinh phí được bố trí cao hơn.

Thứ tư, năng lực tổ chức thực hiện còn hạn chế. Tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị và ngành vẫn còn tâm lý e ngại trong quá trình triển khai nhiệm vụ, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân. Bộ trưởng cho rằng đây là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng chậm giải ngân và khẳng định Bộ sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đã đề cập nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Cần giải pháp căn cơ tháo gỡ vướng mắc trong định giá tài sản trí tuệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu

Trong phần chất vấn, đại biểu Nguyễn Thị Lan - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội dẫn báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ và cho biết nhiều cơ chế, chính sách và quy định pháp luật đã được ban hành, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Tuy nhiên, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra những vướng mắc trong định giá tài sản trí tuệ và hướng dẫn áp dụng cơ chế chấp nhận rủi ro. Đây là những trở ngại đối với việc thành lập doanh nghiệp khởi nguồn, đồng thời làm chậm quá trình đưa kết quả nghiên cứu khoa học ra thị trường. Từ thực tế trên, đại biểu đề nghị Bộ trưởng cho biết, những giải pháp căn cơ nhằm tháo gỡ đồng bộ các điểm nghẽn, tạo điều kiện để các trường đại học, viện nghiên cứu đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm khoa học và công nghệ.

Đại biểu Nguyễn Thị Lan - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội (Ảnh: Quốc hội)

Trả lời đại biểu Nguyễn Thị Lan, Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tham mưu Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành thông báo kết luận về vấn đề sở hữu trí tuệ. Đây là cơ sở chính trị quan trọng để triển khai các chương trình, dự án liên quan đến lĩnh vực này. Đặc biệt, nội dung bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cũng đã được bổ sung và chú trọng. Bộ trưởng cho biết, trước những vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ trong quan hệ với các đối tác quốc tế, trong đó có Mỹ và các nước phương Tây, Việt Nam đang xử lý quyết liệt vấn đề này.

Đối với công tác định giá tài sản trí tuệ, Bộ trưởng chỉ ra 5 khó khăn, thách thức chủ yếu: Thứ nhất, khó dự báo giá trị thương mại của tài sản trí tuệ. Đối với các dự án khoa học và công nghệ, giá trị đầu tư ban đầu có thể rất nhỏ nhưng kết quả mang lại trong tương lai có thể lớn gấp hàng tỷ lần. Chẳng hạn, với khoản đầu tư ban đầu một đồng, giá trị lợi ích kinh tế thu về có thể lên tới một tỷ đồng. Vì vậy, việc dự báo chính xác giá trị thương mại của tài sản trí tuệ là rất khó khăn.

Thứ hai, thiếu dữ liệu tham chiếu. Hiện nay, dữ liệu phục vụ công tác định giá tài sản trí tuệ chưa đầy đủ. Nếu có hệ thống dữ liệu phong phú, đầy đủ và đáng tin cậy, việc xác định giá trị tài sản sẽ thuận lợi hơn. Thứ ba, hồ sơ tài sản chưa đầy đủ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây khó khăn cho quá trình xác định và định giá tài sản trí tuệ. Thứ tư, thiếu đội ngũ chuyên môn phù hợp. Việc định giá tài sản trí tuệ đòi hỏi nhân lực có kiến thức, kinh nghiệm chuyên sâu, trong khi đội ngũ đáp ứng yêu cầu này còn hạn chế.

Thứ năm, nhiều quyết định còn mang tính hành chính. Bộ trưởng nhấn mạnh đây là một trong những vấn đề rất quan trọng. Theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Khoa học và Công nghệ cùng các quy định pháp luật liên quan, thẩm quyền định giá tài sản trí tuệ đã được giao cho cơ quan chủ trì. Chẳng hạn, bệnh viện hoặc trường đại học có thẩm quyền quyết định đối với tài sản trí tuệ thuộc phạm vi quản lý.

Tuy nhiên, với những khó khăn về dự báo giá trị thương mại, thiếu dữ liệu tham chiếu, hồ sơ chưa đầy đủ và hạn chế về nhân lực chuyên môn, người được giao thẩm quyền định giá vẫn gặp nhiều khó khăn, lúng túng trong quá trình ra quyết định. Bộ trưởng cho biết, sẽ tiếp tục làm rõ thêm nội dung liên quan đến cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) nếu còn thời gian. Tuy nhiên, do hết thời gian trả lời nên nội dung này chưa được trình bày cụ thể.