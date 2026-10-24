Bộ Tư lệnh 86 bàn giao Phòng Tin học cho học sinh vùng ATK Thái Nguyên

Dự chương trình có Trung tướng Vũ Hữu Hanh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh 86 và Trung tướng Nguyễn Minh Thắng, Chính ủy Bộ Tư lệnh 86. Các đại biểu được giới thiệu về mô hình “Tin học cho em”, tham quan phòng máy, trang thiết bị và ký kết quy chế phối hợp tổ chức hoạt động tại đây.

Bộ Tư lệnh 86 trao tặng Phòng Tin học cho Trường THCS Phú Đình, tỉnh Thái Nguyên

Phòng Tin học được trang bị 21 máy tính, phục vụ giảng dạy, học tập và thực hành. Việc đưa phòng máy vào sử dụng giúp học sinh có thêm điều kiện rèn luyện kỹ năng tin học, tiếp cận công nghệ thông tin ngay tại trường.

Dịp này, Bộ Tư lệnh 86 trao quà tặng nhà trường và 10 học sinh, động viên các em nỗ lực vượt khó, học tập tốt.

Đại biểu dự chương trình

Phòng Tin học là hoạt động phối hợp giữa Bộ Tư lệnh 86 với nhà trường, các cơ quan, đơn vị và nhà tài trợ, góp phần bổ sung thiết bị dạy học và tăng cơ hội tiếp cận công nghệ cho học sinh trên địa bàn.