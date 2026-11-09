Bộ Y tế chỉ đạo làm rõ vụ 14 người nhập viện sau khi ăn cá nóc

Theo thông tin từ Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), ngày 8/11, đơn vị nhận được thông tin tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận ghi nhận 14 trường hợp nhập viện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do ăn cá nóc, với các triệu chứng khó thở, tê tay chân, tê môi, buồn nôn..., trong đó có 1 trường hợp chuyển biến nặng, hôn mê sâu, phải đặt nội khí quản hỗ trợ hô hấp.

Trước tình hình trên, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận theo dõi sát diễn biến sức khỏe của các bệnh nhân, tập trung điều trị tích cực, không để xảy ra nguy hiểm đến tính mạng. Trường hợp cần thiết, thực hiện hội chẩn liên viện, kết nối bệnh viện tuyến trên để được hỗ trợ chuyên môn kịp thời.

Chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng khẩn trương xác minh, điều tra vụ việc, xác định nguyên nhân chính gây ngộ độc, theo dõi, giám sát tình hình để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp tương tự có thể phát sinh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân về nguy cơ ngộ độc khi sử dụng cá nóc và các loài hải sản có độc tố tự nhiên. Khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng cá nóc làm thực phẩm dưới bất kỳ hình thức nào. Không ăn các loài động vật hoang dã, hải sản lạ khi không rõ nguồn gốc, đặc tính và cách chế biến an toàn. Nếu sau khi ăn các thực phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã, hải sản lạ mà xuất hiện các triệu chứng như tê môi, tê lưỡi, tê tay chân cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.

Đồng thời theo dõi, cập nhật diễn biến tình hình vụ ngộ độc, thực hiện báo cáo nhanh theo hướng dẫn, chủ động truyền thông thông tin vụ việc và sớm công khai kết quả điều tra ngộ độc thực phẩm để cảnh báo nguy cơ đến cộng đồng; đồng thời báo cáo kết quả điều tra về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.