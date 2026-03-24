Bộ Y tế vào cuộc vụ 19 người nhập viện sau ăn bánh mỳ ở Quảng Ngãi

Thứ Ba, 20:04, 24/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau khi ghi nhận 19 trường hợp nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến bánh mì tại Quảng Ngãi, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã yêu cầu địa phương khẩn trương điều tra, xử lý.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương điều tra, xử lý vụ 19 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại xã Tịnh Khê.

Theo báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ngãi ngày 24/3, có 19 trường hợp đã phải nhập viện với biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì có nhân tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Tịnh Khê.

Trường hợp đầu tiên xuất hiện triệu chứng vào khoảng 15 giờ ngày 21/3, với biểu hiện đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn, nôn và sốt. Sau đó, nhiều người khác cũng lần lượt xuất hiện các triệu chứng tương tự, phải đến các cơ sở y tế cấp cứu và điều trị.

bo y te vao cuoc vu 19 nguoi nhap vien sau an banh my o quang ngai hinh anh 1
Ngộ độc thực phẩm nghi từ bánh mì khiến 19 người nhập viện, diễn biến nhanh. (Ảnh minh họa)

Để hạn chế ảnh hưởng sức khỏe người dân, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tập trung nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân, không để xảy ra trường hợp diễn biến nặng, đe dọa tính mạng.

Cùng với đó, ngành y tế địa phương cần nhanh chóng thông báo tới cộng đồng tại khu vực xảy ra vụ việc. Những người đã ăn bánh mì tại cơ sở liên quan và có dấu hiệu nghi ngộ độc cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, hỗ trợ kịp thời.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nhằm xác định nguyên liệu nghi gây ngộ độc. Các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm cần được lấy để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân. Trường hợp phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Ngoài ra, địa phương cần xây dựng kế hoạch tập huấn, phổ biến kiến thức về đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố cho cán bộ quản lý và các cơ sở kinh doanh, nhằm phòng ngừa các sự cố tương tự. Diễn biến vụ việc sẽ được theo dõi, cập nhật hằng ngày và báo cáo chi tiết về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

PV/VOV.VN
Khẩn trương gỡ khó cho y tế tuyến cơ sở tại Cà Mau

VOV.VN - Hệ thống y tế cơ sở vốn là điểm tiếp cận y tế gần dân nhất nhưng tại Cà Mau, tuyến y tế này đang gặp rất nhiều khó khăn. Để tuyến y tế cơ sở thật sự hiệu quả trong bối cảnh sau sắp xếp, tỉnh Cà Mau cần giải bài toán cả về hạ tầng, thiết bị và nhân lực.

Thu hồi toàn quốc một lô thuốc trị thoái hóa khớp

VOV.VN - Bộ Y tế yêu cầu thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp Aceclofenac 100 mg do có kết quả không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Độ đồng đều đơn vị liều, tạp chất liên quan, hàm lượng nước, định lượng.

Ngư dân bị tai nạn lao động được cứu chữa kịp thời tại đảo Song Tử Tây

VOV.VN - Ngày 23/3, Bệnh xá tại đảo Song Tử Tây (Đặc khu Trường Sa) đã tiếp nhận và cấp cứu kịp thời một ngư dân bị tai nạn lao động trong quá trình khai thác hải sản trên biển.

