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Bộ Y tế yêu cầu truy xuất nguồn thức ăn vụ 29 công nhân nhập viện sau bữa trưa

Chủ Nhật, 20:12, 08/11/2026
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VOV.VN - 29 công nhân Công ty TNHH Yura Corporation Tây Ninh phải nhập viện sau bữa ăn trưa ngày 7/11, nghi ngộ độc thực phẩm, Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra.

Trước đó, ngày 7/11, 29 trường hợp phải nhập viện sau bữa ăn trưa tại Công ty TNHH Yura Corporation Tây Ninh, thuộc Khu công nghiệp Long Hậu 3. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè, TP.HCM.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) có văn bản đề nghị Sở Y tế tỉnh Tây Ninh khẩn trương phối hợp với Sở Y tế TP.HCM và Bệnh viện Đa khoa Nhà Bè tập trung nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân, theo dõi sát diễn biến sức khỏe, hạn chế tối đa nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Ngành y tế địa phương được yêu cầu tiếp tục rà soát, giám sát những người cùng ăn bữa trưa hoặc có liên quan. Trường hợp xuất hiện triệu chứng nghi ngộ độc tương tự cần được phát hiện và đưa đến cơ sở y tế kịp thời.

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Công ty TNHH Yura Corporation Tây Ninh. (Ảnh: MXH)

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, làm rõ đơn vị cung cấp nguyên liệu và các món ăn trong bữa trưa nghi gây ngộ độc.

Cơ quan chức năng cần lấy mẫu thức ăn, bệnh phẩm để xét nghiệm, xác định nguyên nhân. Nếu phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, các đơn vị liên quan phải bị xử lý nghiêm; kết quả điều tra cần được công khai để cảnh báo cộng đồng.

Bên cạnh xử lý vụ việc, Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, đặc biệt là đơn vị tổ chức bếp ăn tập thể và cung cấp suất ăn cho công nhân. Các khâu từ sơ chế, chế biến, vận chuyển đến bảo quản, phục vụ đều phải bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm.

Việc kiểm soát nguồn gốc nguyên liệu, thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn cũng cần được tuân thủ nghiêm túc. Đây là những yêu cầu quan trọng nhằm phát hiện sớm nguy cơ và hỗ trợ xác định nguyên nhân khi xảy ra sự cố.

Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm tại Chỉ thị 38/CT-TTg ngày 11/10/2024, cùng hướng dẫn của Bộ Y tế về bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn tập thể, bếp ăn trường học.

Diễn biến vụ việc cần được cập nhật, báo cáo thường xuyên về Bộ Y tế. Cơ quan chức năng đồng thời phải chủ động thông tin, sớm công bố kết quả điều tra để người lao động và cộng đồng nắm rõ tình hình.

Linh Thương/VOV.VN
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