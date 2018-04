Bộ Y tế yêu cầu xử lý vụ hành hung bác sỹ ở Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn

Ngày 3/4 , Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Yế) có văn bản yêu cầu Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn xử lý trường hợp bác sỹ bị người nhà bệnh nhân hành hung.

Ngày 1/4, trên các phương tiện truyền thông có đưa tin “Người nhà bệnh nhân hành hung bác sỹ Bệnh viện đa khoa Bắc Kạn”.

Nội dung bài báo phản ánh về trường hợp nhân viên y tế của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn bị người nhà người bệnh hành hung và có lời lẽ xúc phạm bác sỹ trong khi đang thực hiện nhiệm vụ.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của địa phương điều tra làm rõ để truy cứu trách nhiệm đối với người đã hành hung nhân viên y tế trong vụ việc trên. Trấn an tinh thần nhân viên Y tế tại khoa Nội tổng hợp và nhân viên toàn Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn giúp yên tâm công tác; Phối hợp với Cơ quan Công an địa phương nhằm tăng cường an ninh trật tự tại các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh;

Đồng thời chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn nghiêm túc triển khai Chỉ thị 03/CT-BYT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự bệnh viện. Báo cáo kết quả xử lý vụ việc về Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ./.

Hành hung bác sĩ và điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn Khoảng 15h ngày (31/3), tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn, các bác sĩ và điều dưỡng viên trong ca trực đã bị một người đàn ông lăng mạ và hành hung.