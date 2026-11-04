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Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm: Rút ngắn thời gian, mở rộng đối tượng

Thứ Tư, 21:29, 04/11/2026
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VOV.VN - Bộ Giáo dục và Đào tạo mở rộng đối tượng được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, trong đó có sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% chương trình đào tạo ở một số ngành phù hợp. Thời gian bồi dưỡng được rút ngắn, từ 6-18 tháng.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Thông tư số 91 về Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông. Thông tư nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Nhà giáo và Nghị định số 93/2026/NĐ-CP, đồng thời thay thế các quy định trước đây tại Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT.

Mở rộng đối tượng được bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Một trong những điểm mới đáng chú ý là mở rộng đối tượng tham gia chương trình bồi dưỡng. Nếu quy định trước đây chỉ áp dụng với người đã có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp, Thông tư 91 cho phép người có bằng cao đẳng trở lên hoặc sinh viên đã tích lũy tối thiểu 70% tổng khối lượng học tập của chương trình đào tạo trình độ cao đẳng trở lên thuộc ngành phù hợp tham gia bồi dưỡng.

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Thông tư 91 mở rộng đối tượng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, bao gồm người có bằng cao đẳng trở lên và sinh viên một số ngành phù hợp đã tích lũy tối thiểu 70% chương trình đào tạo (Ảnh minh họa)

Quy định này áp dụng đối với những người có nguyện vọng trở thành giáo viên các môn Mĩ thuật, Âm nhạc, Nghệ thuật, Ngoại ngữ cấp tiểu học, Tin học và Công nghệ, tiếng dân tộc thiểu số.

Theo Bộ GD-ĐT, việc mở rộng đối tượng nhằm tháo gỡ khó khăn trong thu hút nguồn nhân lực, nhất là đối với những môn học đặc thù như Âm nhạc, Mĩ thuật, Tin học đang thiếu nguồn tuyển. Sinh viên không thuộc ngành sư phạm có thể chuẩn bị nghiệp vụ nghề nghiệp sớm hơn, thay vì phải chờ tốt nghiệp đại học mới được tham gia bồi dưỡng như trước.

Thống nhất chương trình, giảm khối lượng bồi dưỡng

Thông tư 91 thay thế hai chương trình bồi dưỡng riêng biệt dành cho giáo viên tiểu học và giáo viên THCS, THPT bằng một chương trình có cấu trúc thống nhất, đồng thời cụ thể hóa kiến thức chuyên ngành và nội dung thực tập sư phạm theo từng cấp học.

Khối lượng chương trình được điều chỉnh xuống còn 32 tín chỉ, gồm 12 tín chỉ kiến thức chung và 20 tín chỉ kiến thức chuyên ngành, thực tập sư phạm. Trước đây, chương trình bồi dưỡng giáo viên tiểu học có 35 tín chỉ, giáo viên THCS và THPT có 34 tín chỉ.

Chương trình mới cũng xác định cụ thể chuẩn đầu ra và các chỉ số đánh giá, tập trung vào năng lực tổ chức dạy học, giáo dục, kiểm tra, đánh giá; tư vấn, hỗ trợ học sinh; xây dựng môi trường giáo dục an toàn và phát triển chuyên môn.

Đáng chú ý, học phần Sư phạm số và công nghệ dạy học được đưa vào khối kiến thức chung bắt buộc. Người học được trang bị kiến thức về thiết kế học liệu số, tổ chức dạy học và đánh giá trong môi trường số, bảo vệ dữ liệu, tôn trọng bản quyền, sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm và kiểm chứng thông tin.

Theo quy định mới, thời gian bồi dưỡng tối thiểu là 6 tháng và tối đa 18 tháng. Người học được đăng ký bồi dưỡng theo một hoặc nhiều cấp học khi đáp ứng điều kiện; được xem xét công nhận, chuyển đổi kết quả học tập và miễn trừ học phần trên cơ sở đối sánh. Với người đang đi làm, thời gian thực tập có thể được kéo dài.

Để bảo đảm quyền lợi người học và không làm gián đoạn hoạt động bồi dưỡng, Thông tư quy định các khóa đã khai giảng trước ngày văn bản có hiệu lực tiếp tục thực hiện theo Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT.

Thu Hằng/VOV.VN
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