Bơi ra hồ Tuyền Lâm lấy cần câu, nam thanh niên mất tích

Khoảng 16h ngày 29/10, anh N.C.B. (35 tuổi, trú tại phường Lâm Viên - Đà Lạt) cùng nhóm bạn đến hồ Tuyền Lâm, thuộc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng để vui chơi, câu cá. Khi phát hiện cần câu bị trôi xuống nước, anh B. bơi ra lấy nhưng không may bị đuối nước, mất tích.

Khu vực nam thanh niên mất tích trên hồ Tuyền Lâm.

Nhận tin báo, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm phối hợp với Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, Ban Chỉ huy Quân sự phường và lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Đến trưa 31/10, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy nạn nhân và đang tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm.