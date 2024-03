“Bông hồng thép” của cảnh sát hình sự đất Cảng

Dáng người nhỏ nhắn, nụ cười tươi thường trực trên môi... nếu gặp chị Lê Hương Giang ngoài đời, ít người nghĩ rằng chị là một nữ cảnh sát hình sự có tiếng của đất Cảng Hải Phòng.

Trung tá Lê Hương Giang tham gia phá thành công nhiều chuyên án, triệt phá nhiều ổ nhóm nhiều nhóm mua bán, tàng trữ ma túy, các tụ điểm cờ bạc...trên địa bàn Hải Phòng.

Chị Giang yêu nghề hình sự từ khi còn nhỏ bởi bố chị cũng là "lính" hình sự. Trong trí nhớ của chị, những buổi đi làm của ông thường kéo dài nhiều ngày, có khi tới cả tháng. Là con gái duy nhất trong nhà, mỗi lần bố về, chị lại sà vào lòng bố, nghe bố kể chuyện phá án. Những ngày hè, chị theo bố lên cơ quan, nghe bố cùng các bác, các chú bàn chuyện “đánh án”. Lớn lên một chút, hiểu hơn về sự vất vả của bố, chị càng tự hào hơn về công việc của một người lính hình sự như bố mình... nghề hình sự đã “thấm” vào chị như thế: "Nghề hình sự nhen nhóm trong con người mình, thấm dần qua từng câu chuyện của bố kể và qua những công việc của bố hàng ngày mà mình được biết. Ngọn lửa ấy nhen nhóm lên, tác động và thấm dần vào, khi học xong cứ thích đi theo nghề của bố. Cũng cơ duyên, mình lại được đúng theo nguyện vọng là được theo nghề bố".

Hơn 25 năm kể từ khi quyết định lựa chọn và gắn bó với nghề hình sự, trung tá Lê Hương Giang đã tham gia hàng trăm vụ án, được mệnh danh là “khắc tinh” của tội phạm đất Cảng. Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, chị đã trực tiếp trinh sát, lập kế hoạch và chỉ huy lực lượng cán bộ, chiến sĩ, thực hiện thành công nhiều chuyên án, triệt phá biết bao ổ nhóm mua bán, tàng trữ ma túy, các tụ điểm cờ bạc, karaoke trá hình, trực tiếp bắt giữ hàng chục đối tượng truy nã...

Một trong những vụ án mà chị nhớ nhất là vụ bắt cóc một học sinh tiểu học cách đây gần 20 năm, một sự kiện gây “rúng động” thành phố Hải Phòng lúc bấy giờ. Chị Giang và các đồng đội đã chia rất nhiều mũi; mũi thì ra Móng Cái, mũi đi các cửa khẩu, rồi các địa bàn quanh thành phố. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện ra đối tượng giấu cháu trên một tàu đánh cá, neo đậu ngoài xa ở cảng Đình Vũ, ngày ấy còn heo hút, vắng vẻ, lau lách um tùm. Sau khi họp ban chuyên án, các đồng chí lãnh đạo quyết định triệt phá vụ án. Khoảnh khắc giải cứu, bế cháu bé từ hầm của tàu đánh cá lên khiến chị không thể nào quên.

Trung tá Lê Hương Giang (hàng dưới, ngoài cùng bên trái) thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, các em nhỏ có hoàn ảnh khó khăn, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa các điểm trường tại các tỉnh miền núi.

"Lúc ấy khó tả lắm. Mình vừa sinh con thứ hai xong. Mẹ cháu cũng vừa sinh con thứ 2. Khi bế cháu bé từ dưới tàu lên, không kìm được nước mắt. Khi bế cháu về, mình cảm giác như được “hồi sinh”, cả cháu bé cũng như được sống lại trong khoảnh khắc ấy. Mình là người làm mẹ nữa, hàng ngày, hàng giờ chỉ mong muốn cứu được cháu bé. Thời điểm đó, vụ việc đó rất to, Hải Phòng gần như không có vụ việc đó xảy ra. Anh em ban chuyên án bằng một nỗ lực của mình, cố gắng của mình, tìm ra nơi giam giữ chú và giải cứu cháu thành công"- chị Giang nói.

Chị Giang luôn trăn trở về những nguy cơ, tiềm ẩn của tệ nạn mua bán người mà xã hội và pháp luật chưa có giải pháp triệt để. Chị xót xa, nặng trĩu khi điều tra những chuyên án, giải cứu những bé gái bị mua bán, bị ép phục vụ quán karaoke, làm những công việc mà xã hội và pháp luật nghiêm cấm... Những câu chuyện chị Giang kể toát lên sự bản lĩnh, kiên cường nhưng cũng thấm đẫm sự trắc ẩn, tấm lòng bao dung, yêu thương và vị tha của người phụ nữ, người mẹ..

Công việc của một nữ cảnh sát hình sự vất vả, hiểm nguy nhưng luôn được chị Giang nhìn nhận ở góc độ tích cực. Chị hóm hỉnh bảo rằng, phụ nữ làm nghề hình sự cũng có nhiều cái lợi, như: khi bám địa bàn, người ta cũng ít chú ý đến phụ nữ, ít đề phòng hơn và “chốt” lại “nếu mình có đam mê, có nhiệt huyết thì không có gì là quá khó khăn”.

Thượng úy Hoàng Bá Đức, Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng kể rằng anh may mắn được tham gia nhiều chuyên án cùng chị Giang và học hỏi được rất nhiều điều từ chị.

" Trung tá Lê Hương Giang là người giỏi trong chuyên môn, nghiệp vụ. Chị là người rất chuyên cần, ham học hỏi và cũng rất sáng tạo trong công việc. Tôi còn ấn tượng cách chỉ đạo, sắp xếp công việc trong các chuyên án, vụ án; cách chị xây dựng các phương án kế hoạc để hoàn thành nhiệm vụ được giao"- Thượng úy Đức nói.

Trung tá Lê Hương Giang được TP Hải Phòng trao tặng Giải thưởng Lê Chân năm 2022. (Ảnh: Thanh Nga)

Tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết trong công việc, chị Lê Hương Giang còn luôn tích cực tham gia và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội. Ngoài những đêm trắng trên hành trình phá án, bước chân của chị in dấu trên nhiều cung đường miền núi, như: Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu,... cùng anh em Phòng CSHS Hải Phòng vận động xây dựng, sửa chữa các điểm trường khó khăn, hỗ trợ nhân dân các vùng thiên tai, lũ lụt. Chị Giang cùng các chị em trong cơ quan nhận đỡ đầu 2 cháu bé mồ côi, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hải Phòng.

Với những thành tích xuất sắc, liên tục nhiều năm liền, Trung tá Lê Hương Giang được trao giải thưởng “Phụ nữ Công an nhân dân tiêu biểu”, được tặng Huy chương chiến công vẻ vang và Bằng khen của Thủ tướng chính phủ vì đã có nhiều thành tích huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự an toàn xã hội và nhiều Bằng khen của Bộ Công an, TP Hải Phòng...