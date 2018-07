BOT Mỹ Lộc: Người dân nói đi đường BT, chủ đầu tư bảo đường BOT

Đi đường ngân sách vẫn phải nộp phí?

Những ngày qua, vụ việc thanh niên xăm trổ có lời lẽ thô tục, vạch quần phản cảm tại BOT Mỹ Lộc (đường tránh Nam Định) khiến dư luận đặc biệt quan tâm.

Bên cạnh hành động thiếu văn hoá của nam thanh niên, nhiều người còn chú ý về phản ánh bất bình của người phụ nữ.

Thanh niên xăm trổ có lời lẽ thô tục, vạch quần phản cảm tại BOT Mỹ Lộc (đường tránh Nam Định) khiến dư luận đặc biệt quan tâm. Ảnh cắt từ clip.

Người phụ nữ trong clip, chị Phạm Thị Thủy (SN 1983, trú tại Hà Nội), bất bình vì không đi vào làn đường Tasco rải đường nên kiên quyết không mua vé qua trạm BOT Mỹ Lộc.

Chị Thủy cho rằng, chị đi vào làn trong cùng trên tuyến đường 21B, đây là làn đường do Sở GTVT Nam Định đầu tư từ nhiều năm trước bằng tiền ngân sách nhà nước chứ không sử dụng sản phẩm của Tasco nên mới từ chối trả tiền mua vé qua trạm. “Việc nhân viên thu phí chặn tôi lại đòi thu 30 nghìn là vô lý”, chị Thuỷ nói.

Trạm thu phí BOT Mỹ Lộc đặt trên đoạn đường chính dài 3,9km.

Theo ông Nguyễn Trọng Phú - Trưởng phòng Kinh doanh (Công ty Tasco 6) cho hay, dự án BOT đường tránh Nam Định có chiều dài 4,45km, trong đó có 3,9km tuyến chính và 550m đường nhánh nối từ đường chính sang QL21A.

Ông Phú cho biết, đối với 3,9km tuyến chính (từ vòng xuyến Big C Nam Định đến trạm thu phí Mỹ Lộc), thời điểm UBND tỉnh Nam Định và Tasco ký hợp đồng đầu tư (tháng 7/2008) đường được thiết kế mỗi chiều 2 làn đường rộng 7,75m (tương đương 2 làn xe mỗi bên), vỉa hè mỗi bên rộng 6m, dải phân cách giữa rộng 20,5m.

Đến cuối năm 2010, đầu 2011 khi dự án BOT đang thực hiện rải cấp phối đá dăm thì tỉnh Nam Định nhận thấy đây là tuyến đường cửa ngõ ra vào thành phố, với thiết kế như hiện tại không đáp ứng được lưu lượng tăng lên rất nhanh nên cần phải mở rộng đường từ việc “xén” bớt giải phân cách giữa.

Do vậy, sau đó tỉnh có dự án mở rộng mỗi bên thêm 1 làn đường rộng 5m từ việc xén dải phân cách giữa bằng vốn ngân sách. Sở dĩ tỉnh đầu tư bằng vốn ngân sách là vì không thể đầu tư bằng BOT.

Ông Nguyễn Trọng Phú - Trưởng phòng Kinh doanh (công ty Tasco6) làm việc với phóng viên.

“Dự án BOT có thời gian thu phí hơn 17 năm, nếu đầu tư thêm 2 làn đường, tổng mức đầu tư sẽ tăng lên. Do vậy tỉnh Nam Định đã quyết định đầu tư bằng vốn ngân sách để giảm bớt gánh nặng tăng thêm thời gian thu phí dự án”, ông Phú nói.

Từ thực tế đầu tư nói trên, ông Phú cho rằng việc chủ phương tiện phản ánh không đi đường BOT mà đi vào làm đường ngân sách là không đúng. Bởi lẽ, đoạn vốn ngân sách chỉ rải thảm thêm 2 làn đường 2 bên từ xén dải phân cách giữa, còn toàn bộ nền đường tránh đều là vốn đầu tư từ dự án BOT.

Ngoài ra, những đoạn ngắt dải phân cách và 2 cầu trên tuyến tránh (cầu Ốc và cầu thôn Thịnh) cũng đều là vốn đầu tư của dự án BOT phương tiện phải đi qua, nên không thể nói không đi qua đường BOT.

Đường nhánh BOT nối từ đường tránh ra QL21A dài 550m. Đường có chiều rộng mặt đường 11m, lề đường mỗi bên 1m và được đặt trạm thu phí tại đây

Về phản ánh đường chỉ có 4,45km nhưng mức phí thu 30.000 đồng/lượt đối với xe dưới 12 chỗ là quá đắt, ông Nguyễn Trọng Phú cho rằng, đây là dự án làm mới hoàn toàn chứ không phải là nâng cấp, mở rộng và rải thảm như một số tuyến đường khác nên mức phí đưa ra phù hợp với phương án tài chính.

“Dự án có tổng mức đầu tư 478 tỷ đồng và với mức phí như hiện nay phải hơn 17 năm thì mới hoàn vốn được cho đầu tư”, ông Nguyễn Trọng Phú cho biết.

Nhà đầu tư được thu phí trước khi đường BOT đưa vào khai thác

Một vấn đề nữa được dư luận quan tâm là việc dự án BOT đường tránh Nam Định đưa vào sử dụng năm 2012 nhưng nhà đầu tư được thu phí tại trạm BOT Mỹ Lộc cũ trên QL21A từ năm 2009.

Một trạm thu phí phụ của BOT Mỹ Lộc đặt trên đoạn đường dài 550m nối QL21A với QL21B.

Theo ông Trịnh Xuân Nam, Giám đốc Tasco 6, trước đây QL21A có trạm thu phí Mỹ Lộc của nhà nước. Sau khi Quỹ bảo trì đường bộ ra đời, các trạm thu phí này cũng được bỏ dần.

Tuy nhiên, sau khi có dự án BOT đường tránh Nam Định, nhà nước cho phép chủ đầu tư tiếp tục thu phí tại trạm QL21A để hoàn vốn cho dự án BOT đường tránh.

Đến năm 2012, sau khi dự án BOT hoàn thành đưa vào khai thác thì trạm thu phí cũ được chuyển sang đường tránh để tiếp tục thu hoàn vốn cho dự án.

“Sở dĩ trạm thu phí cũ được thu trước cho dự án BOT là để hoàn vốn sớm cho dự án, giảm lãi vay từ ngân hàng và không làm tăng tổng mức đầu tư của dự án”, ông Nam giải thích thêm.

Liên quan tới clip được chia sẻ nhiều trên mạng trong những ngày qua với sự xuất hiện một người lạ mặt, xăm trổ đầy mình với vẻ dữ tợn yêu cầu người đi đường phải đóng phí khi qua Trạm BOT Mỹ Lộc, trao đổi với PV VOV.VN, Đại tá Đặng Quang Tuyên, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Nam Định) cho biết, theo xác minh ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30, ngày 22/7/2018.

Thời điểm đó, lưu lượng phương tiện qua trạm BOT Mỹ Lộc khá đông, có 2-3 xe dừng lại kiến nghị với nhân viên về mức phí qua trạm, sự việc khiến tuyến đường ách tắc phần làn hướng Nam Định đi Phủ Lý (Hà Nam). Khi đó đã xảy ra việc thanh niên phản đối, tranh luận với các xe không đóng phí.

Đại tá Đặng Quang Tuyên, Trưởng phòng Tham mưu (Công an tỉnh Nam Định) cho biết, đã nắm được thông tin vụ việc tại BOT Mỹ Lộc và hiện công an huyện đang xác minh vụ việc, sau đó mới có hướng xử lý.

“Sau khi nắm bắt vụ việc, giám đốc công an tỉnh đã chỉ đạo công an huyện Mỹ Lộc xác minh. Hiện công an huyện đang xác minh vụ việc, sau đó mới có hướng xử lý, còn giờ chưa có thông tin gì để cung cấp”, Đại tá Tuyên nói.

Còn theo ông Nguyễn Hữu Cao - Chánh Văn phòng Sở GTVT Nam Định thì hiện tại cá nhân ông cũng mới nắm được thông tin qua mạng xã hội và đã đề nghị các lực lượng liên quan kiểm tra, xác minh vụ việc.

“Mọi vấn đề phải đợi xác minh cụ thể mới trả lời được, còn giờ chưa có thông tin gì để nói”, ông Cao nói./.

