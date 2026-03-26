Buộc trả lại hơn 845m2 đất chiếm do Nhà nước quản lý ở Lâm Đồng
VOV.VN - Mặc dù đã nhiều lần vận động, đến nay, vợ chồng ông Võ Văn Anh và bà Lê Thị Nhân ở khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) chưa thực hiện việc khôi phục lại tình trạng ban đầu và trả lại hơn 845m2 đất chiếm do UBND phường Mũi Né quản lý.
Sáng 26/3, UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành cưỡng chế đối với vợ chồng ông Võ Văn Anh và bà Lê Thị Nhân ở khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng buộc giao lại toàn bộ 845,2m2 diện tích đất chiếm.
Theo quyết định cưỡng chế, diện tích đất vi phạm tại thửa đất số 19, tờ bản đồ số 79 do UBND phường Mũi Né quản lý.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã nhổ bỏ toàn bộ cây trồng có trên thửa đất, biển hiệu quảng cáo và di chuyển đưa ra khỏi khu đất vi phạm; đồng thời, bàn giao toàn bộ diện tích đất vi phạm cho UBND phường Mũi Né quản lý.