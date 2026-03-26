Buộc trả lại hơn 845m2 đất chiếm do Nhà nước quản lý ở Lâm Đồng

Sáng 26/3, UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành cưỡng chế đối với vợ chồng ông Võ Văn Anh và bà Lê Thị Nhân ở khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng buộc giao lại toàn bộ 845,2m2 diện tích đất chiếm.

Theo quyết định cưỡng chế, diện tích đất vi phạm tại thửa đất số 19, tờ bản đồ số 79 do UBND phường Mũi Né quản lý.

Các phương tiện và lực lượng tiến hành cưỡng chế

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã nhổ bỏ toàn bộ cây trồng có trên thửa đất, biển hiệu quảng cáo và di chuyển đưa ra khỏi khu đất vi phạm; đồng thời, bàn giao toàn bộ diện tích đất vi phạm cho UBND phường Mũi Né quản lý.