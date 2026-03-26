中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Buộc trả lại hơn 845m2 đất chiếm do Nhà nước quản lý ở Lâm Đồng

Thứ Năm, 17:55, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Mặc dù đã nhiều lần vận động, đến nay, vợ chồng ông Võ Văn Anh và bà Lê Thị Nhân ở khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ) chưa thực hiện việc khôi phục lại tình trạng ban đầu và trả lại hơn 845m2 đất chiếm do UBND phường Mũi Né quản lý.

Sáng 26/3, UBND phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành cưỡng chế đối với vợ chồng ông Võ Văn Anh và bà Lê Thị Nhân ở khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng buộc giao lại toàn bộ 845,2m2 diện tích đất chiếm.

Theo quyết định cưỡng chế, diện tích đất vi phạm tại thửa đất số 19, tờ bản đồ số 79 do UBND phường Mũi Né quản lý.

Các phương tiện và lực lượng tiến hành cưỡng chế

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã nhổ bỏ toàn bộ cây trồng có trên thửa đất, biển hiệu quảng cáo và di chuyển đưa ra khỏi khu đất vi phạm; đồng thời, bàn giao toàn bộ diện tích đất vi phạm cho UBND phường Mũi Né quản lý. 

Buộc trả lại hơn 3 ha đất chiếm để trồng điều ở Mũi Né, Lâm Đồng

VOV.VN - Mặc dù địa phương đã nhiều lần vận động, đến nay, ông Nguyễn Văn Hẳng (87 tuổi), trú phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng chưa thực hiện việc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và trả lại hơn 3 ha đất đã chiếm thuộc đất rừng sản xuất cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Phú để quản lý.

Đoàn Sĩ/VOV-TP.HCM
Tag: trả lại đất chiếm lâm đồng ubnd phường mũi né
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Trả lại đất sân bay Long Thành bị chiếm dụng để trồng khoai mì

VOV.VN - UBND huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vừa thông tin về việc xử lý những hộ dân chiếm dụng gần 100 ha đất thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành.

Cục thi hành án Gia Lai yêu cầu nguyên Trưởng BQL rừng trả 1,6ha đất lấn chiếm

VOV.VN - Ngày 12/10, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Gia Lai đã có quyết định về thi hành án, thu hồi 16.726 m2 đất lâm nghiệp mà ông Nguyễn Đức (SN 1971, xã Diên Phú, TP. Pleiku), nguyên Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ) chiếm dụng trong thời gian công tác, để trả lại cho chủ rừng.

Tình trạng lấn chiếm đất công ở Đồng Nai chưa được xử lý kịp thời

VOV.VN - Công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất trên địa bàn còn xảy ra tình trạng tự ý phân lô, bán nền. Tình trạng sử dụng đất sai mục đích, lấn chiếm đất công vẫn xảy ra nhưng địa phương xử lý chưa kịp thời, chưa đủ tính răn đe.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
Ô TÔ - XE MÁY
PODCAST
Tin 24h
Dấu ấn VOV
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục