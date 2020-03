Ca bệnh nhân thứ 59 mắc Covid-19 sau 8 ngày xét nghiệm âm tính

Chiều 16/3, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội.

Họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hà Nội

Tại cuộc họp, đại diện quận Long Biên cho biết, trên địa bàn có một trường hợp chị L.T.Q thuê trọ trên đường Nguyễn Văn Cừ. Đây là trường hợp hơi đặc biệt. Kết quả lần đầu ngày 7/3, xét nghiệp âm tính. Khi đó bệnh nhân ở Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở 2.

Sau khi có kết quả âm tính, chị được chuyển sanng Bệnh viện đa khoa Gia Lâm nhưng sau đó lại có triệu chứng bệnh lại nên chị được chuyển về Bệnh viện Nhiệt đới cơ sở 2.

Ngày 15/3, có kết quả xét nghiệm lần 2 lại cho kết quả dương tính. Quận đã phối hợp cho rà soát các trường hợp trước đây F2 chuyển lên F1, trong đó có 6 trường hợp thuộc quận Long Biên, 2 trường hợp ở Nam Định và Hải Dương thông báo về địa phương.

Đến ngày 16/3, điều tra bổ sung 7 trường hợp F1 phối hợp cách ly trong ngày hôm nay. Tổng số theo dõi là 961 trường hợp trên địa bàn, trong đó có 96 trường hợp F1.



Từ trường hợp của chị Q, Chủ tịch quận Long Biên kiến nghị đối với trường hợp F1 này, sau khi hết thời hạn cách ly thì cần xét nghiệm lại, trước khi cho về địa phương để đảm bảo an toàn.

Đề nghị sớm thành lập thêm các khu cách ly tập trung

Tại cuộc họp, đại diện Sở Y tế Hà Nội nhận định, dịch bệnh đang lan rộng tại châu Âu, Trung Đông, Mỹ và một số nước khu vực Đông Nam Á với số ca mắc tử vong đều tăng. Từ ngày 15/3, Việt Nam chưa áp dụng cách ly hành khách nhập cảnh với một số nước vì vậy vẫn còn hành khách ở quốc gia có dịch nhập cảnh vào Hà Nội chưa qua 14 ngày có nguy cơ nhiễm bệnh, đây là nguồn truyền cao cho cộng đồng thời gian tới.

Đến nay các ca bệnh ghi nhận tại Việt Nam đều xác minh rõ nguồn gốc, tuy nhiên việc xác định các trường hợp có liên quan còn gặp khó khăn và có thể chưa triệt để (do người bệnh chưa khai báo hết) nên nguy cơ có thể xuất hiện những ca bệnh mới từ những đối tượng này.

Ông Nguyễn Khắc Hiển nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, phải làm tốt công tác xác minh để nắm rõ tất cả các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân và những trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc với bệnh nhân. Tiếp tục rà soát những trường hơp đi về từ các nước có dịch trước 0 giờ ngày 15/3 (là thời điểm khai báo y tế bắt buộc) chưa qua 14 ngày để tiến hành cách ly và lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc.

Đại diện Sở Y tế đề xuất Thành phố sớm thành lập thêm các khu cách ly tập trung ngoài các cơ sở của quân đội để triển khai việc tiếp nhận các ca tiếp xúc gần với ca nhiễm; Tổ chức khai báo y tế bắt buộc và lấy mẫu xét nghiệm tất cả hành khách nhập cảnh vào Việt Nam qua sân bay quốc tế Nội Bài, sau đó chuyển tới các khu cách ly tập trung theo quy định.

Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp nhận 947 công dân từ sân bay quốc tế Nội Bài, đảm bảo chăm sóc với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Trong những ngày tới sẽ tiếp nhận các công dân từ các vùng dịch trên thế giới. Làm vệ sinh khử khuẩn, khử trùng.



Công an Thành phố trong 3 ngày qua tiếp tục chỉ đạo công an các quận, huyện, xã phường phối hợp với ngành Y tế để điều tra các trường hợp liên quan đến dịch Covid-19. Lập danh sách người nước ngoài đi qua vùng dịch; xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo hay đăng tin sai sự thật. Khi xảy ra các tình huống về an ninh trật tự, các quận huyện địa phương thông báo cho Công an Thành phố qua đường dây nóng.

Các quận, huyện cho biết chỉ đạo tiếp tục tập trung rà soát hành khách trên 5 chuyến bay, tạm dừng các cơ sở văn hoá nghệ thuật quán bar, karaoke, games online... các danh lam thắng cảnh trên địa bàn được khử khuẩn.

Không nghiêm túc cách ly có thể bị truy tố



Từ thực tiễn trên, phát biểu chỉ đạo kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị thực hiện tiếp tục tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức, đây là giai đoạn tiến lên mức độ nhiễm cao hơn. Vì vậy người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm; Tập trung mọi nguồn lực để phát hiện, rà soát chặt chẽ, thông tin ngay các trường hợp nghi ngờ và đưa ra biện pháp ngăn chặn; Quản lý chặt chẽ số người đã xác minh F1, F2, F3...trong hành trình di chuyển.

“Các trường hợp đã có lệnh cách ly nhưng không thực hiện nghiêm túc sẽ có thể bị truy tố hình sự”, Chủ tịch Thành phố nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung, đối với trường hợp F1 âm tính, F2 có thể xem xét tùy từng trường hợp có thể giải tỏa không phải cách ly.

Chủ tịch TP đề nghị không được chủ quan, không được lơ là đề nghị tiếp tục với tinh thần chống dịch cao.

"Nhiệm vụ an toàn về tính mạng con người là số 1, không thể để ảnh hưởng những tổn thất nặng nề về tinh thần, văn hóa. Còn con người là còn tất cả. Kinh tế chúng ta sẽ cố gắng nỗ lực để đảm bảo, khắc phục và không nên quá lo lắng", Chủ tịch Thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh./.