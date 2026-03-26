Cà Mau đưa 1.000 lao động đi làm việc nước ngoài

Trong kế hoạch hành động năm nay, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 59.000 người, đồng thời đưa 1.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng. Cà Mau cũng hướng tới việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với chỉ tiêu 68% lao động qua đào tạo; giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống mức 2,18%; phấn đấu đạt tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ở mức 97,3% và bảo hiểm thất nghiệp đạt 94%.

Điểm nổi bật trong kế hoạch năm 2026 là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và nền tảng số vào công tác kết nối cung - cầu lao động. Các phiên giao dịch việc làm sẽ được tổ chức đa dạng hơn, từ định kỳ đến trực tuyến và lưu động tại các xã, phường để người dân có cơ hội kết nối nghề nghiệp tốt hơn. Bên cạnh đó, hệ thống sàn giao dịch việc làm sẽ được kiện toàn để hoạt động chuyên nghiệp, cung cấp thông tin kịp thời về xu hướng ngành nghề và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Để thích ứng với thị trường quốc tế, Cà Mau tập trung đầu tư vào các ngành nghề trọng điểm theo tiêu chuẩn khu vực. Công tác hướng nghiệp sẽ được đẩy mạnh ngay từ cấp trung học, song song với việc trang bị các kỹ năng về ngoại ngữ, công nghệ thông tin và kỹ năng làm việc nhóm.

Tỉnh Cà Mau khuyến khích các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo để tạo ra lực lượng lao động theo nhu cầu thực tế, có tay nghề cao và sẵn sàng tham gia vào các chuỗi giá trị.

Bên cạnh phát triển kinh tế, các giải pháp an sinh được triển khai thông qua việc hỗ trợ nhà ở xã hội cho công nhân và đơn giản hóa thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ tiếp tục là "bệ đỡ”, ưu tiên cho các dự án tạo việc làm xanh, việc làm cho đối tượng yếu thế và người dân vùng sâu, vùng xa và đưa người đi làm việc ở nước ngoài.