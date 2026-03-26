Cà Mau đưa 1.000 lao động đi làm việc nước ngoài

Thứ Năm, 15:38, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế, tỉnh Cà Mau vừa triển khai kế hoạch phát triển thị trường lao động năm 2026. Mục tiêu kế hoạch cũng nhằm cân bằng cung - cầu lao động, nâng cao năng suất và vị thế cạnh tranh của tỉnh trong khu vực ĐBSCL.

Trong kế hoạch hành động năm nay, tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 59.000 người, đồng thời đưa 1.000 lao động đi làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng. Cà Mau cũng hướng tới việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với chỉ tiêu 68% lao động qua đào tạo; giảm tỷ lệ thất nghiệp xuống mức 2,18%; phấn đấu đạt tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc ở mức 97,3% và bảo hiểm thất nghiệp đạt 94%.

Điểm nổi bật trong kế hoạch năm 2026 là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và nền tảng số vào công tác kết nối cung - cầu lao động. Các phiên giao dịch việc làm sẽ được tổ chức đa dạng hơn, từ định kỳ đến trực tuyến và lưu động tại các xã, phường để người dân có cơ hội kết nối nghề nghiệp tốt hơn. Bên cạnh đó, hệ thống sàn giao dịch việc làm sẽ được kiện toàn để hoạt động chuyên nghiệp, cung cấp thông tin kịp thời về xu hướng ngành nghề và nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Tỉnh Cà Mau đặt mục tiêu đưa 1.000 người đi lao động ở nước ngoài trong năm nay

Để thích ứng với thị trường quốc tế, Cà Mau tập trung đầu tư vào các ngành nghề trọng điểm theo tiêu chuẩn khu vực. Công tác hướng nghiệp sẽ được đẩy mạnh ngay từ cấp trung học, song song với việc trang bị các kỹ năng về ngoại ngữ, công nghệ thông tin và kỹ năng làm việc nhóm.

Tỉnh Cà Mau khuyến khích các mô hình liên kết giữa doanh nghiệp và cơ sở đào tạo để tạo ra lực lượng lao động theo nhu cầu thực tế, có tay nghề cao và sẵn sàng tham gia vào các chuỗi giá trị.

Bên cạnh phát triển kinh tế, các giải pháp an sinh được triển khai thông qua việc hỗ trợ nhà ở xã hội cho công nhân và đơn giản hóa thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội sẽ tiếp tục là "bệ đỡ”, ưu tiên cho các dự án tạo việc làm xanh, việc làm cho đối tượng yếu thế và người dân vùng sâu, vùng xa và đưa người đi làm việc ở nước ngoài.

Sơn La sẽ hỗ trợ đưa 5.000 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

VOV.VN - UBND tỉnh Sơn La vừa ban hành đề án đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2025-2030; coi đây là một trong những hướng đi chiến lược trong giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
Đồng Tháp đặt mục tiêu đưa khoảng 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài

VOV.VN - Trong kế hoạch đề ra, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu đưa ít nhất 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn đều có lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Xử phạt một số doanh nghiệp vi phạm đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài

VOV.VN - Trong tháng 11/2024, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành nhiều quyết định xử phạt 5 doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Lý do xử phạt là do doanh nghiệp ký không đúng mẫu hợp đồng, đóng không đúng thời hạn vào Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. 

10 tháng: Hơn 130.600 lao động đi làm việc ở nước ngoài

VOV.VN - Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Lao động Thương binh và Xã hội) cho biết: Theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong 10 tháng năm 2024 là 130.640 lao động, đạt 104% kế hoạch năm. Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc tiếp tục là 3 thị trường tiếp nhận số lượng lớn lao động Việt Nam sang làm việc.

