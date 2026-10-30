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Cà Mau hoàn thành khám sức khỏe toàn dân, đẩy mạnh thực hiện sổ sức khỏe điện tử

Thứ Sáu, 17:38, 30/10/2026
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VOV.VN - Nhờ sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tính đến cuối tháng 10, toàn tỉnh Cà Mau đã hoàn thành khám sức khỏe, khám sàng lọc cho hơn 2,1 triệu người, đạt tỷ lệ trên 99%.

 

Ngày 30/10, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức Hội nghị Công bố kết quả hoàn thành khám sức khỏe định kỳ miễn phí năm 2026. Theo kết quả công bố, tỉnh Cà Mau đã hoàn thành khám sức khỏe, khám sàng lọc cho hơn 2,1 triệu người, đạt tỷ lệ trên 99%. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã tạo lập và cập nhật dữ liệu sổ sức khỏe điện tử cho gần 1,5 triệu người.

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Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau tặng Bằng khen cho các tập thể xuất sắc.

Kết quả trên đến từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng tinh thần trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ địa phương và sự tham gia tích cực của đội ngũ y tế tư nhân. Cà Mau vinh dự được Bộ Y tế ghi nhận là một trong hai địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ bao phủ khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc cho người dân.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Cà Mau, cho biết mục tiêu cốt lõi của Nghị quyết số 72-NQ/TW là làm sao để người dân được chăm sóc sức khỏe thực chất, bệnh tật được ngăn chặn từ sớm và gánh nặng viện phí được đẩy lùi.

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Ông Hồ Thanh Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau phát biểu tại hội nghị.

Để duy trì và phát huy hiệu quả chương trình trong thời gian tới, ông Thủy yêu cầu tiếp tục tập trung khám dứt điểm phần trăm còn lại, đảm bảo hoàn thành 100% người dân được khám sức khỏe định kỳ năm 2026 trong thời gian sớm nhất. Các địa phương chưa đạt tiến độ phải nghiêm túc rút kinh nghiệm và khẩn trương triển khai giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý, thời gian tới, công tác làm sạch dữ liệu cần được đặt lên hàng đầu với yêu cầu huy động tổ công nghệ số cộng đồng nhập bù và liên thông dứt điểm hồ sơ tồn đọng. Toàn bộ dữ liệu phải đạt chuẩn “Đúng - Đủ - Sạch - Sống” trên Cổng dữ liệu Bộ Y tế và VNeID trước ngày 15/12/2026.

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Ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng bằng khen cho các đơn vị.

Bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế đã biểu dương kết quả tỉnh Cà Mau đạt được. Ghi nhận sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chủ động thực hiện kế hoạch nhất là kế hoạch cao điểm 45 ngày để đạt được kết quả khám cao và còn gắn khám sức khỏe với chuyển đổi số, làm sổ sức khỏe điện tử.

Thứ trưởng, đề nghị thời gian tới tỉnh Cà Mau chuyển sang khám có chất lượng, ưu tiên đối tượng người yếu thế, người có công. Thực hiện tốt nhiệm vụ 1 người dân, 1 mã định danh 1 sổ khám. Cùng với đó, củng cố nhân lực và tăng cường chất lượng y tế cơ sở. Tỉnh Cà Mau cũng cần tổng hợp kinh nghiệm thực hiện, báo cáo Bộ để có thể nhân rộng ra các địa phương khác.

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Bà Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế đã biểu dương kết quả tỉnh Cà Mau đạt được.

Trong định hướng năm 2027, Cà Mau xác định, chuyển chương trình khám sức khỏe toàn dân sang trạng thái quản lý nề nếp, chuyên sâu và bền vững. Tỉnh sẽ phân bổ nguồn lực hợp lý, dự toán ngân sách ngay từ đầu năm và yêu cầu trong thực hiện không để dồn khối lượng công việc vào cuối năm.

Công tác chuẩn hóa dữ liệu điện tử đã sẽ được lấy làm thước đo để triển khai mô hình bác sĩ gia đình và chăm sóc sức khỏe trọn đời. Song song đó, chất lượng chuyên môn phải được nâng cao bằng việc 100% người dân mắc bệnh mạn tính được phân loại, lập hồ sơ quản lý và cấp phát thuốc định kỳ ngay tại trạm y tế cơ sở.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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