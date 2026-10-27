Cà Mau hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ: Dấu ấn trách nhiệm và sự chung tay

Quá trình qua công tác số hóa dữ liệu cũng đã góp phần quản lý hiệu quả và thuận lợi hơn cho quá trình xác định danh tính về sau này. Phóng viên Trần Hiếu có cuộc trao đổi cùng ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, về những kết quả đạt được trong thực hiện chiến dịch.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau trao đổi cùng phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.

PV: Thưa ông, tỉnh Cà Mau đã quyết tâm triển khai ra sao và đạt được những kết quả như thế nào trong việc thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm quy tập hài cốt liệt sĩ?

Ông Ngô Vũ Thăng: Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng như xác định danh tính hài cốt liệt sĩ luôn được lãnh đạo tỉnh và ban chỉ đạo rất quan tâm. Thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương tăng cường phối hợp trong việc lấy mẫu ADN, mang mẫu hài cốt liệt sĩ để gửi về Viện Khoa học Hình sự của Bộ Công an trưng cầu giám định.

Đến thời điểm này, công tác lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN đã hoàn thành. Kết quả, đã khai quật 3.458 mộ liệt sĩ tại 11 nghĩa trang liệt sĩ trong tỉnh, lấy được 2.559 mẫu hài cốt liệt sĩ bàn giao cho cơ quan giám định AND. Lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã tổ chức hàng chục đợt khảo sát, tìm kiếm thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ, từ đó quy tập được 12 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 6 hài cốt liệt sĩ được Đội lâm thời phối hợp với Đội K90 Cục Chính trị, Quân khu 9 quy tập.

Lực lượng chức năng liên quan và người dân đã tham gia tích cực để đẩy nhanh tiến độ quy tập hài cốt liệt sĩ.

Theo kế hoạch đề ra, Cà Mau hoàn thành sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch của Ban chỉ đạo và cũng là tỉnh đầu tiên trên địa bàn Quân khu 9 hoàn thành lấy mẫu hài cốt liệt sĩ. Hiện nay, tỉnh cũng đang số hóa các bia mộ liệt sĩ; đồng thời, các hài cốt đã lấy mẫu thì tất cả đều được số hóa hết. Tỉnh sẽ cố gắng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu của Ban chỉ đạo Trung ương và Quân khu 9 giao.

PV: Trong quá trình triển khai thực địa, điều gì đã thể hiện cho quyết tâm của lực lượng làm nhiệm vụ, thưa ông?

Ông Ngô Vũ Thăng: Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cũng như tìm kiếm thông tin về hài cốt liệt sĩ là một việc làm hết sức thiêng liêng. Do đó, tỉnh thể hiện sự quyết tâm vì tinh thần đạo lý "uống nước nhớ nguồn", từ giá trị đó nên các lực lượng tham gia đều có tinh thần quyết tâm chính trị rất cao. Khi có thông tin về hài cốt liệt sĩ là anh em rất quyết liệt, rất trách nhiệm.

Có những địa bàn trước đây do thời gian, địa hình địa vật có thay đổi, có những hài cốt liệt sĩ nằm sâu dưới lòng đất khoảng trên 2m. Những giây phút xúc động nhất là khi anh em tìm thấy một thông tin, một chi tiết rất là nhỏ mà xác định đúng là hài cốt liệt sĩ, thì tất cả đội hình tham gia đều rất xúc động, nâng niu từng mảnh hài cốt nhỏ của các liệt sĩ quy tập về để chuẩn bị làm lễ an táng.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau đã quan tâm chỉ đạo, để có được kết quả hoàn thành sớm việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trong hành trình thành công đó, ngoài trách nhiệm của lực lượng tham gia tìm kiếm thì người dân rất đồng hành cùng với lực lượng trong việc cung cấp thêm những thông tin, vị trí và trực tiếp cùng tham gia. Tình cảm của người dân là rất lớn, rất thiêng liêng, điều đó cũng tạo thêm động lực cho ban chỉ đạo cũng như các anh em tham gia tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ.

PV: Tỉnh Cà Mau đã đạt được kết quả rất tích cực trong thực hiện Chiến dịch. Để công tác này thực hiện tốt hơn nữa, thời gian tới tỉnh sẽ triển khai những phần việc như thế nào, thưa ông?

Ông Ngô Vũ Thăng: Thời gian tới, tỉnh sẽ chỉ đạo cho cơ quan thường trực là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các địa phương, sẽ tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền, đặc biệt là đối với người dân mà nhất là các cựu chiến binh, lực lượng đã từng tham gia chiến đấu ở các chiến trường, cung cấp thêm những thông tin có giá trị.

Cà Mau đã hoàn thành việc quy tập hài cốt liệt sĩ trước kế hoạch.

Khi có thông tin, lực lượng tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ làm ngay quy trình, các bước, xác định vị trí, cố gắng làm sao không bỏ sót, đặc biệt nhất là các nghĩa trang tạm hay là những nơi an táng trước đây khi các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh.

Ngoài ra, đối với các lực lượng tham gia, tỉnh cũng sẽ tiếp tục động viên, hỗ trợ, khen thưởng kịp thời đối với lực lượng này để anh em yên tâm tham gia công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Tỉnh sẽ quyết tâm cố gắng hoàn thành chỉ tiêu mà ban chỉ đạo trung ương và Quân khu 9 giao, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027 sẽ hoàn thành mục tiêu này.