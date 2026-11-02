Cà Mau: Hơn 1.590 người tham gia hội thi Thanh âm nghề giáo

Tối 2/11, tỉnh Cà Mau tổ chức khai mạc Hội thi Tiếng hát nhà giáo tỉnh Cà Mau lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Thanh âm nghề giáo”.

Hội thi là dịp để đội ngũ thầy cô giáo cất cao lời ca, tiếng hát ca ngợi quê hương, đất nước, tôn vinh nghề giáo cao quý; đồng thời phát huy đời sống văn hóa tinh thần phong phú, góp phần xây dựng môi trường giáo dục văn minh, hạnh phúc.

Lãnh đạo UBND tỉnh và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau biểu dương tinh thần và động viên các đội thi.

Phát biểu khai mạc hội thi, ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau, cho biết chăm lo đời sống tinh thần, tạo dựng không gian sáng tạo nghệ thuật cho đội ngũ nhà giáo chính là tạo nguồn năng lượng tích cực, là động lực để thúc đẩy sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà phát triển bứt phá trong giai đoạn mới.

Ông Nguyên cho rằng, khi người thầy trực tiếp bước lên sân khấu thể hiện tình yêu nghề, tình cảm gắn bó với học trò, mái trường và quê hương, học sinh sẽ có thêm tấm gương sinh động về tinh thần tự tin, lòng say mê sáng tạo. Qua đó, hội thi vừa làm phong phú đời sống tinh thần của nhà giáo, vừa tạo sức lan tỏa phong trào văn hóa, văn nghệ rộng khắp trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Hội thi lần này có quy mô lớn, quy tụ 86 đoàn dự thi với 1.590 cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên, được chia thành 2 bảng (mỗi bảng 43 đoàn), tổ chức tại phường An Xuyên và phường Bạc Liêu.

Ông Nguyễn Văn Nguyên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau

Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc.

Các chương trình dự thi năm nay được dàn dựng phong phú, kết hợp hài hòa giữa tân nhạc, cổ nhạc và nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ, Dạ cổ hoài lang – bản cổ nhạc kinh điển giữ vị trí nền tảng trong nghệ thuật truyền thống Nam Bộ và cải lương Việt Nam.

Việc đưa di sản nghệ thuật truyền thống vào hoạt động học đường mang ý nghĩa giáo dục sâu sắc; mỗi thầy, cô giáo sẽ là một "người truyền lửa", khơi gợi ở thế hệ trẻ lòng tự hào, sự trân trọng di sản và ý thức giữ gìn, tiếp nối những giá trị văn hóa tốt đẹp của quê hương, đất nước.