Cà Mau: Nồng nàn tình người bằng chai nước, cái khăn

Anh Đặng Hải Đăng (ở thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, Cà Mau) là lao động tỉnh Bình Dương vượt chặng đường gần 400 km về quê đón Tết. Khi đi đến địa bàn xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước, anh bất ngờ bị lực lượng Cảnh sát Giao thông hướng dẫn dừng xe. Khi gần đến điểm dừng, anh Đăng thấy lực lượng ngành công an đang tặng nước, khăn lạnh và cả nón bảo hiểm cho người đi đường thì nhanh chóng chuyển biểu cảm từ nặng lòng đến ấm lòng.

Nhiều người dân về quê ăn Tết bất ngờ khi bị dừng xe nhưng sau đó thì rất ấm lòng

Uống xong chai nước ướp lạnh, nở nụ cười toe tóe, anh Đặng Hải Đăng chia sẻ: "Anh em tiếp sức như vậy rất là phấn chấn, thấy được sự quan tâm của anh em. Hết sức cảm ơn, nồng nàn với nhân dân".

Những ngày này, có hàng ngàn lao động ngoài tỉnh thuộc các huyện Cái Nước, Năm Căn, Phú Tân, Ngọc Hiển (tỉnh Cà Mau) đi trên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Tân Hưng Đông về quê ăn Tết. Lực lượng Đội Cảnh sát giao thông số 2, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cà Mau, đóng trên địa bàn đã vận động nguồn xã hội hóa để tổ chức tiếp sức bà con về quê.

Chị Diễm My rất bất ngờ khi được tặng nón bảo hiểm

Chị Lê Diễm My (ở thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn) lao động từ tỉnh Long An trở về ăn Tết, bày tỏ: "Về quê ăn Tết thấy vui, mấy anh nhiệt tình với tụi em, cho nước, cho nón để mình an toàn. Cảm ơn các anh rất nhiều, chúc các anh ăn Tết vui vẻ".

Ngoài được tặng khăn, nước suối ướp lạnh, nhiều người lao động về quê ăn Tết đội nón bảo hiểm không đảm bảo chất lượng, lực lượng làm nhiệm vụ đã nhắc nhở và tặng nón bảo hiểm đúng quy định để đảm bảo an toàn tham gia giao thông. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng không quên dặn dò, người dân chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông và gửi những lời chúc lao động về quê đón Tết an toàn, vui tươi.

Thiếu tá Ngô Hoàng Lil, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh Cà Mau cho biết: "Món quà tuy không lớn nhưng là sự động viên bà con từ nơi xa trở về quê ăn Tết Nguyên đán. Dịp bà con về sum họp, mình góp phần chia sẻ món quà nhỏ để bà con ấm lòng vui Xuân, đón Tết".

Niềm vui của người lao động được tiếp sức về quê ăn tết

Việc tặng khăn, nước ướp lạnh và mũ bảo hiểm lao cho động ngoài tỉnh vượt chặng dài hàng trăm km về quê đón Tết của Đội Cảnh sát giao thông số 2, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Cà Mau thật sự ấm áp, nhận được tình cảm của người dân. Việc làm tuy nhỏ nhưng ý nghĩa, góp phần xây dựng hình ảnh chiến sĩ công an đẹp hơn.