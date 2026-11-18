Việc triển khai Tammi OA là bước cụ thể hóa kế hoạch của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau về xây dựng “Mô hình số tại cơ sở” và Thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030 giữa UBND tỉnh với Tập đoàn Viettel.

Các đại biểu bấm nút ra mắt ứng dụng tại xã Vĩnh Lợi.

Được thiết kế chuyên biệt, thân thiện trên điện thoại thông minh, Tammi OA hướng tới mục tiêu trở thành kênh thông tin số chính thức của chính quyền cấp xã. Ông Phạm Văn Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo tỉnh Cà Mau, cho biết thông qua nền tảng, người dân và doanh nghiệp có thể tra cứu các thông tin thiết yếu như: đầu mối liên hệ, lịch tiếp công dân, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, chính sách an sinh xã hội, y tế, giáo dục, sản xuất cùng các bản tin cảnh báo thiên tai, dịch bệnh.

Nền tảng còn cho phép người dân gửi trực tiếp phản ánh, kiến nghị và theo dõi kết quả xử lý từ cơ quan chức năng. Đối với chính quyền cơ sở, Tammi OA giúp nâng cao hiệu lực chỉ đạo, điều hành từ xã đến khóm, ấp, bảo đảm an ninh trật tự và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Tại lễ ra mắt, nhiều người dân được hỗ trợ cài đặt ứng dụng.

Nền tảng này sẽ được triển khai đồng bộ đến 100% xã, phường của tỉnh Cà Mau. Về tiến độ thực hiện, Viettel bảo đảm hoàn thành tập huấn vận hành cho cán bộ cơ sở trước ngày 20/11. Người đứng đầu cấp xã cần trực tiếp chỉ đạo, hoàn thành cập nhật dữ liệu và kế hoạch tuyên truyền trước ngày 30/3/2027, đưa nền tảng sớm đi vào hoạt động hiệu quả.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở KH&CN Cà Mau, cho biết quan điểm của tỉnh “công nghệ là công cụ, dữ liệu là nền tảng, hiệu quả phục vụ Nhân dân là mục tiêu cuối cùng”, nên việc triển khai đưa ứng dụng vào sử dụng phải thực chất.

Các địa phương cần phát huy vai trò nòng cốt của Tổ công nghệ số cộng đồng, các đoàn thể và sinh viên tình nguyện theo phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người”, chú trọng hỗ trợ người cao tuổi và người dân vùng sâu, vùng xa tiếp cận công nghệ.