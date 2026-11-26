Đây là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống Nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thắt chặt tình đoàn kết quân – dân, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

UBND tỉnh Cà Mau tặng công trình giao thông cho 4 xã trị giá 40 tỷ đồng (ảnh: Hữu Đệ).

Tết Quân dân năm 2027 được tổ chức tại 4 xã gồm: An Trạch, Thanh Tùng, Tân Tiến và Ninh Thạnh Lợi. Chuỗi hoạt động hướng đến mục tiêu chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời triển khai nhiều công trình thiết thực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Dự kiến chương trình sẽ triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, như: sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn; nâng cấp bia tưởng niệm, khu di tích; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết,…

Nhiều đại biểu về tham gia buổi lễ ra quân tại xã An Trạch (ảnh: Hữu Đệ).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu Ban Tổ chức và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các hoạt động Tết Quân dân năm 2027 bảo đảm chu đáo, an toàn, tiết kiệm, đúng mục đích, ý nghĩa và đạt hiệu quả thiết thực.

Trong đó, cần thực hiện tốt công tác dân vận và chính sách hậu phương; các công trình, phần việc phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, lấy Nhân dân làm trung tâm, ưu tiên gia đình chính sách, hộ nghèo và những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi hoạt động phải hướng đến lợi ích thiết thực, để người dân trực tiếp được thụ hưởng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy giảm nghèo bền vững.

Ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau phát biểu tại buổi lễ (ảnh: Hữu Đệ).

Nhiều đại biểu về tham gia buổi lễ ra quân tại xã An Trạch (ảnh: Hữu Đệ).

Đồng hành cùng chương trình, Công an tỉnh Cà Mau đăng ký thực hiện nhiều công trình, phần việc hướng về cơ sở, với tổng trị giá 500 triệu đồng. Trong đó, có việc hỗ trợ sửa chữa 10 căn nhà tình nghĩa.

Theo kế hoạch, cao điểm các hoạt động Tết Quân dân của tỉnh Cà Mau năm 2027 diễn ra từ ngày 18 đến 26/1/2027. Riêng các hoạt động Tết Quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây năm 2027 của đồng bào dân tộc Khmer sẽ được tổ chức từ ngày 9 đến 13/4/2027.