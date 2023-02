Cả nước có 600 vụ vi phạm an ninh hàng không trong năm 2022

Năm 2022, cả nước có hơn 600 vụ việc vi phạm an ninh hàng không, tăng hơn 400 vụ so với năm 2021; số vụ việc hành khách bị từ chối nhập cảnh tăng mạnh; đặc biệt đã xảy ra 2 vụ đe dọa khủng bố. Tuy nhiên các vụ việc vi phạm an ninh hàng không được xử lý kịp thời, các cảng vụ hàng không, lực lượng kiểm soát an ninh hàng không và đơn vị xảy ra vi phạm đã tổ chức điều tra, xác minh nguyên nhân ngay sau khi xảy ra các vụ việc và xử lý theo thẩm quyền, không để xảy ra mất an ninh, an toàn đối với các hoạt động của ngành hàng không.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị.

Các sự cố uy hiếp an toàn cao và sự cố nghiêm trọng xảy ra đã được Cục hàng không khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp và các yếu tố ảnh hưởng nhằm đưa ra các biện pháp khắc phục, phòng ngừa. Năm nay Ủy ban an ninh hàng không quốc gia xác định đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không là nhiệm vụ hàng đầu đề nghị các bộ,ngành, địa phương tiếp tục cập nhật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam nhằm tuân thủ các tiêu chuẩn và khuyến cáo thực hành của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế.

Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải đề nghị: “Tiếp tục công tác tập huấn đội ngũ giáo viên, giáo viên kiểm tra đối với người lái tàu bay; hoàn thiện các tài liệu hướng dẫn khai thác và hoàn thiện lại hệ thống giám sát viên an toàn khai khai thác cảng. Đồng thời các cảng vụ hành không tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động các cơ quan, đơn vị hoạt động tại cảng hàng không, trong đó tập trung vào việc tuân thủ các quy định an toàn, khuyến cáo an toàn, chỉ thị an toàn của cục hàng không”

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nêu rõ, xác định đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không là nhiệm vụ chính trị hàng đầu. Vì vậy các bộ, ngành, địa phương phải luôn nỗ lực phấn đấu để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát an ninh, an toàn. Đồng thời thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, phòng chống khủng bố, phá hoại tại các công trình hàng không.

Trên tinh thần đó Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành cần sửa đổi những quy định về quản lý hoạt động hàng không, liên quan đến an ninh hàng không, trong đó cần xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định số 36 liên quan đến nội dung “Đăng ký chủ sở hữu phương tiện bay”. Cùng với đó cần tăng cường sự phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan trong công tác đảm bảo an ninh hàng không.

“Mong các đồng chí hết sức quan tâm an ninh mạng. Thứ hai, đó là việc diễn tập, chúng ta mà không diễn tập thì khi có chuyện chúng ta làm không được; nếu chúng ta diễn tập hình thức thì một là tốn kém và hai là không có ý nghĩa. Tôi mong các đồng chí với trách nhiệm của mình, với nhiệm vụ được giao của mình luôn luôn đề cao công tác kiểm tra, giám sát việc mình phải làm trong lĩnh vực an ninh hàng không dân dụng” - Phó Thủ tướng yêu cầu./.