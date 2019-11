Cà phê đường tàu: Phải an toàn, đúng luật, không vì lợi ích một nhóm người

Ủng hộ kinh doanh, nhưng không vi phạm hành lang đường sắt



Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời phiếu chuyển đơn kiến nghị của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng và văn bản của Văn phòng Chính phủ về kiến nghị của các hộ dân xóm đường tàu - Chắn 5 phố Trần Phú, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội về việc cho tồn tại "phố cà phê đường tàu".

“Phố cà phê đường tàu” trước khi giải tỏa luôn đông đúc du khách, tiềm ẩn tai nạn đường sắt cao.

Theo phản ánh trong đơn kiến nghị của tập thể cư dân xóm đường tàu, hầu hết hộ dân trong khu phố này đều từng là cán bộ, công nhân viên ngành Đường sắt, được cơ quan phân đất sinh sống tại đây hơn 50 năm, trước khi có các quy định liên quan về bảo đảm trật tự ATGT đường sắt như: Nghị định số 39/CP ngàv 5/7/1996 của Chính phủ, Luật Đường sắt 2005, Luật Đường sắt 2017. Nơi sinh sống cùa các hộ dân này, hầu hết vi phạm hành lang ATGT đường sắt.

“Bộ GTVT cho biết luôn ủng hộ các hộ dân kinh doanh phát triển du lịch và bảo đảm đời sống người dân, nhưng phải đảm bảo trật tự an ninh, an toàn cho du khách, an toàn chạy tàu theo đúng qui định của pháp luật, nhất là trong khu vực hành lang, an toàn đường sắt nội đô TP Hà Nội. Vì vậy, việc di dời, tái định cư đối với các hộ dân sống trong khu vực hành lang an toàn đường sắt là yêu cầu cấp thiết”, văn bản của Bộ GTVT nêu rõ.

Trước đó, tình hình vi phạm hành lang an toàn đường sắt trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa và Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) có chiều hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, nhiều hộ dân tổ chức làm dịch vụ kinh doanh, kê bàn ghế sát hai bên đường tàu; Cùng đó là tình trạng người dân, du khách hiếu kỳ thường xuyên tụ tập, đứng, ngồi, chụp ảnh, ăn, uống, giải trí,... ngay trên đường tàu và hành lang an toàn đường sắt, bất chấp việc uy hiếp an toàn tính mạng cho mọi người và đảm bảo an toàn chạy làu. Những hành vi này vi phạm nghiêm trọng các qui định về ATGT và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các vụ TNGT đường sắt tại các khu vực này.

Liên quan tới tình trạng nguy hiểm này, mới đây, Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản đề nghị UBND Tp. Hà Nội giải tán tụ điểm cafe trên đường sắt, đe dọa mất an toàn; đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn.

Vì vậy, Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị UBND TP Hà Nội khẩn trương xử lý. UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị chức năng xử lý, giải tỏa các vi phạm trên để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, du khách nước ngoài và gìn giữ, xây dựng nét văn minh, văn hóa trên địa bàn thành phố.



Tiếp tục giải tỏa, xử lý dứt điểm vi phạm đường sắt



Bộ GTVT cũng cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành và địa phương tập trung thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, ATGT đường sắt trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo đó, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai quyết liệt các giải pháp của kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác chuẩn bị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 994 ngày 19/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Khu vực kinh doanh cà phê, hàng quán dọc theo đường sắt tại chắn 5, phố Trần Phú quang đãng sau khi các cơ quan chức năng TP Hà Nội vào cuộc xử lý, giải tỏa.

Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, đề xuất Chính phủ, Quốc hội bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm ATGT đường sắt cho phù hợp; đề xuất với Chính phủ thực hiện các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý ATGT đường sắt.

Mặt khác, chỉ đạo Cục Đường sẳt Việt Nam tăng cường công tác quản lý Nhà nước về bảo đảm trật tự, ATGT đường sắt. Trong đó, gắn trách nhiệm người đứng đầu đơn vị để xảy ra tình trạng mất ATGT, lấn chiếm hành lang hoặc tái lấn chiếm, sử dụng trái phép đất hành lang ATGT đường sắt.

Bộ GTVT cũng phối hợp với Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam làm việc trực tiếp với chính quyền địa phương các quận, phường nơi có đường sắt đi qua để thực hiện giải tỏa dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm đất trong phạm vi bảo vệ công trình, hành lang ATGT đường sắt.

Đối với Cục ĐSVN, Bộ GTVT yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về sử dụng, khai thác không gian trong phạm vi đất dành cho đường sắt; phối hợp thực hiện giải tỏa dứt điểm các trường hợp lấn chiếm, tái lấn chiếm đất trong phạm vi bảo vệ công trình, hành lang ATGT đường sắt.

Giải pháp nào an toàn và đúng luật thì phải thực thi

Liên quan đến việc người dân “phố cà phê đường tàu” đề nghị được tiếp tục kinh doanh, ông Vũ Anh Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) bày tỏ không ủng hộ tiếp tục kinh doanh hàng quán này.

Quang cảnh lộn xộn, bát nháo tại phố cà phê đường tàu cần phải được dẹp bỏ.

Ông Minh cho rằng, giải pháp nào an toàn và đúng luật thì phải thực thi, không thể vì quyền lợi của một nhóm người.

“Du khách đi lại xung quanh những quán càphê đường tàu gây mất an toàn khi có tàu chạy qua và cản trở đến việc duy tu bảo trì đường sắt,” ông Minh nhấn mạnh.

Đơn cử, trong trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt nếu chẳng may dẫn tới đổ cả một đoàn tàu, lúc này vì quyền lợi của người bán càphê hay cả một đoàn tàu (gồm hành khách và hàng hóa, người trên đường và công trình bên cạnh)?

Xét trên khía cạnh này, ông Minh đặt vấn đề phải lấy rủi ro lớn nhất xảy ra thì tổn thất là gì để có ứng xử đồng thời tin rằng nhiều người sẽ bảo vệ quyền lợi và đảm bảo an toàn người dân, hành khách.

Đề cập đến việc những hộ kinh doanh bán càphê đường tàu có kiến nghị cho mở cửa trở lại và cam kết có những biện pháp phòng tránh tai nạn đường sắt, tuy nhiên, vị Chủ tịch ngành đường sắt đưa ra câu hỏi: “Khi mở lại cửa hàng, nếu hành khách, trẻ con chạy ra thì ai dám đảm bảo chủ quán càphê đó ngăn chặn được hoàn toàn, nếu không ngăn chặn được hành vi đó dẫn đến chết người thì có làm sống lại được không?”

Đưa ra biện pháp phải xử lý từng bước, theo ông Minh, Quyết định 994 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về lặp lại trật tự an toàn giao thông đường sắt trong đó có đề cập đến giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, nếu tiếp tục để vi phạm kinh doanh sẽ càng khó giải tỏa.

“Tất cả những vị trí kinh doanh quán càphê đó là vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt. Luật Đường sắt ban hành năm 2018 đã chỉ rõ, phấn đấu năm 2025 xóa bỏ toàn bộ lối đi tự mở hướng tới sự an toàn cho người dân. Hiện, các địa phương đang kìm chế và không cho phát sinh thêm lối đi tự mở đồng thời tiến tới lộ trình xóa bỏ dần dần vào năm 2025,” ông Minh quả quyết.

Cùng quan điểm, ông Nguyễn Quang Long, Phó giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Hà Hải-đơn vị quản lý hạ tầng đường sắt trên tuyến nói trên cho biết thực tế đã có vụ tai nạn tàu va phải khách nước ngoài tại đây, rất may nạn nhân chỉ bị thương nhẹ.

"Không ai nói không được kinh doanh, nhưng không thể kinh doanh trên hành lang chạy tàu. Nếu muốn làm du lịch tại khu vực này, Hà Nội phải có quy hoạch, đề xuất phương án, có ý kiến của cơ quan chuyên môn và ngành giao thông, được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt," ông Long nhấn mạnh./.

Bộ GTVT yêu cầu Cục ĐSVN chủ động phối hợp với UBND cấp quận, phường, đơn vị quản lý đường sắt trên địa bàn TP Hà Nội để nghiên cứu bố trí khu vực hợp lý ngoài phạm vi bảo vệ công trình đường sắt để tạo điều kiện đời sống, kinh doanh của các hộ dân trong khu vực và đảm bảo ATGT đường sắt theo quy định. Bộ GTVT cũng đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo UBND cấp quận, phường phối hợp với đơn vị quản lý trực tiếp tuyến đường sắt khu vực thành phố Hà Nội để tổ chức rà soát, thống kê và phân loại các công trình vi phạm, gây ảnh hưởng đến an toàn đường sắt. Đồng thời, công bố công khai các mốc chỉ giới bảo vệ hành lang an toàn đường sắt đã được phê duyệt cho người dân trong địa bàn biết. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm việc bảo đảm ATGT đường sắt; Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường công tác trực chốt, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm trật tự ATGT, hành lang an toàn đường sắt tại khu vực trên.