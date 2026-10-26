Cabin xe tải bị gãy lật về phía trước, 1 người tử vong

Đang di chuyển trên đường tỉnh 108, khu vực bản Nhộp, xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La, cabin xe tải bất ngờ bị gãy lật mạnh về phía trước khiến 1 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu được biết, sáng nay (26/10), xe tải mang biển kiểm soát 88C – 214.98, di chuyển theo hướng xã Thuận Châu – xã Co Mạ, đến Km 4, đường tỉnh 108, khu vực bản Nhộp, xã Nậm Lầu, tỉnh Sơn La bất ngờ cabin xe gãy, lật mạnh về phía trước, hướng xuống mặt đường, dừng lại trong khoảng vài giây, sau đó tiếp tục di chuyển xuống dốc va chạm với 3 xe máy.

Thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế kịp nhảy ra khỏi xe; tuy nhiên vẫn còn 1 người trong cabin.

Ngay khi vụ tai nạn xảy ra, các lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường, đưa người bị nạn đi cấp cứu, tuy nhiên người này đã tử vong khi chưa kịp đến bệnh viện.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.