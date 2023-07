Các địa phương chủ động phòng, chống bão số 1

Ngay khi có thông tin về bão số 1, các địa phương đã ra văn bản yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố chủ động các biện pháp phòng, chống bão. Trước mắt, bằng mọi biện pháp thông tin về hướng di chuyển của cơn bão giúp người dân và du khách biết để phòng tránh, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện đánh bắt xa bờ và gần bờ để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra, đặc biệt là có biện pháp chủ động ứng phó với hoàn lưu của bão, mưa lớn, lũ quét nhất là khu vực miền núi.

Đến thời điểm này, các huyện đảo Cô Tô, Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) có khoảng 12.000 du khách và trong ngày hôm nay (16/7), du khách bắt đầu đi chuyển về đất liền. Tỉnh Quảng Ninh dự kiến cấm biển từ ngày mai (17/7). Hiện nay, cùng với các địa phương, lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đang nhanh chóng triển khai lực lượng, sẵn sàng phương tiện thực hiện công tác cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vạn Gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ ngư dân chằng chống phương tiện tại các điểm tránh trú bão

Trung tá Vũ Văn Năm, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Vạn Gia, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Hiện nay, đơn vị đã dùng 4 xuồng cao tốc và tàu gỗ tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân làm ăn ở khu vực ven bờ. Đặc biệt là phối hợp với xã Vĩnh Thực, Vĩnh Trung thông báo trên hệ thống loa truyền thanh để thông báo cho bà con và du khách. Đơn vị cũng tổ chức bắn pháo hiệu vào lúc 4h sáng và 20h hàng ngày giúp ngư dân nắm được bão số 1 để về bờ tránh trú, đảm bảo an toàn".

Các quận, huyện trên địa bàn TP Hải Phòng triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn về người, tài sản trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản; kiểm tra, rà soát hệ thống đê điều, công trình phòng chống thiên tai, cống dưới đê đang thi công, các khu nhà cũ, yếu; sẵn sàng thực hiện xử lý các sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và tài sản.

Bằng mọi biện pháp, các địa phương và lực lượng Biên phòng Quảng Ninh thông tin về hướng di chuyển của cơn bão để người dân và du khách biết để phòng tránh

Các địa phương sẽ căn cứ tình hình, diễn biến của bão chủ động rà soát, thực hiện sơ tán dân tại các khu vực trũng thấp có nguy cơ ngập sâu do mưa lớn, nước biển dâng. Ông Đào Minh Đông, Chủ tịch UBND huyện đảo Bạch Long Vỹ, TP Hải Phòng cho biết, trong chiều nay (16/7), huyện đã họp khẩn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và triển khai các phương án ứng phó với bão.

"Chúng tôi đã triển khai tuyên truyền toàn bộ ngư dân đang khai thác thủy sản trên ngư trường về cường độ hướng đi của bão, cùng với đó là vận động tuyên truyền ngư dân di dời về nơi tránh trú bão an toàn. Đối với những phương tiện không vào được đất liền thì chúng tôi cho neo đậu trong Âu cảng và bố trí chằng chống an toàn. Đối với các khu vực trên đảo Bạch Long Vĩ, chúng tôi đã triển khai cho các cơ quan, đơn vị, hộ dân cư chằng chống nhà cửa kho tàng, bến bãi và thường xuyên kiểm tra công tác đảm bảo an toàn người và tài sản", ông Đào Minh Đông cho biết.

Các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống sạt lở, lũ quét, và di dân tới nơi an toàn khi cần thiết

Tại các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn triển khai các biện pháp phòng, chống sạt lở, lũ quét, đặc biệt, khuyến cáo người dân nâng cao ý thức an toàn, không vượt ngầm khi nước lũ dâng. Đáng chú ý, chỉ trong những trận dông lốc đầu năm, các tỉnh Bắc Kạn, Cao Bằng đã có hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hộ dân bị vùi lấp nhà cửa và phải di dời khẩn cấp do sạt lở. Đầu tháng 7 vừa qua, khu vực đồi cao tại tổ 1, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới đã xuất hiện vết lún rất lớn kéo dài gần 200m, đe dọa sự an toàn của gần 20 hộ dân. Do đó, việc đảm bảo an toàn trước ảnh hưởng của cơn bão số 1 được các địa phương đặc biệt quan tâm.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn cho biết: “Phương châm là tính mạng và tài sản của nhân dân là trên hết, đến nay, tại các điểm sạt trượt, người dân đã di dời sang nhà người thân để tạm thời sinh sống. Chúng tôi vẫn tiếp tục vận động người dân di dời đến nơi an toàn ở những nơi có nguy cơ sạt lở cao trước khi bố trí khắc phục triệt để tình trạng sạt lở ở khu vực này”.

Việc chủ động các biện pháp đảm bảo an toàn cho người, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, khách du lịch lưu trú trong thời gian bão đổ bộ và trên các đảo sẽ hạn chế thấp nhất thiệt hại của bão số 1.