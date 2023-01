Các địa phương hỗ trợ người dân vui xuân đón Tết

Ngay từ sáng sớm, các chiến sỹ Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La đã có mặt tại điểm hỗ trợ cho người dân trên tuyến đường Quốc lộ 6, địa phận bản Nà Hạ 2, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Theo ghi nhận, rất nhiều người dân lưu thông bằng xe máy để về quê. Những chai nước uống đóng chai, bánh mỳ... đã được lực lượng chuẩn bị sẵn để trao tặng cho người dân.

CSGT Công an tỉnh Sơn La phát nước uống, bánh mỳ cho người dân trên QL6

Anh Quàng Văn Tươm ở xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La chia sẻ: Tôi đi làm Công ty ở Bắc Ninh về từ 10h đêm hôm qua, di chuyển bằng xe máy trong điều kiện thời tiết lạnh buốt, nên chúng tôi ai nấy đều thấm mệt. Sáng nay đi đến đầu Thành phố Sơn La được lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh hỗ trợ thức ăn và nước uống, chúng tôi rất cảm động.

"Vợ chồng tôi và em trai đi từ Hưng Yên lên đến địa phận Sơn La được lực lượng Công an Sơn La giúp đỡ, bố trí chỗ sưởi ấm và nghỉ ngơi trước khi tiếp tục hành trình. Rất cảm ơn các đồng chí đã tạo điều kiện giúp đỡ chúng tôi cũng như nhiều bà con đang trên đường về quê ăn tết như chúng tôi", anh Lường Văn Thanh, quê ở tỉnh Điện Biên nói.

Không chỉ được tặng đồ ăn, nước uống, người tham gia giao thông còn được lực lượng Cảnh sát giao thông tuyên truyền, phổ biến pháp luật về TTATGT để người dân tham gia giao thông đảm bảo an toàn và chấp hành đúng Luật giao thông đường bộ, góp phần bảo đảm cho người dân vui xuân, đón tết an toàn.

Đại úy Hoàng Quốc Tùng, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Sơn La cho biết: Chương trình “Hỗ trợ nhân dân về quê đón tết” năm nay do Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Câu lạc bộ lái xe 26 - Kết nối tình thương tổ chức, với mong muốn giúp bà con khi đi làm ăn xa về thì có những người đồng hương, đồng bào chờ đón, tiếp sức. Hy vọng thời gian tới sẽ có nhiều đơn vị, nhiều câu lạc bộ phối hợp với nhau, tạo nên những chương trình có ý nghĩa thiết thực và hy vọng bà con nhân dân sẽ có cái tết yên vui, ấm no và tham gia giao thông an toàn.

Theo thống kê, riêng trong buổi sáng 18/1 (27 tết), lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Sơn La đã gửi tặng hơn 600 gói bánh mỳ và hơn 1.000 chai nước cho bà con trên đường về quê ăn tết lưu thông qua tuyến đường Quốc lộ 6 tỉnh Sơn La. Chương trình sẽ được duy trì từ ngày 27 đến hết chiều 30 tết.

Hơn 45.000 suất quà Tết được trao cho người nghèo ở Điện Biên

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên, đã có hơn 45.000 suất quà, với tổng kinh phí hơn 16 tỷ đồng được trao đến tay các đối tượng người có công, người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ngoài gần 1.400 suất của Chủ tịch nước, 55 suất của UBND tỉnh Điện Biên, 23.000 suất do các huyện, thị xã, thành phố trích từ ngân sách địa phương để trao cho những gia đình chính sách, người có công, người nghèo trên địa bàn. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cùng với Hội chữ Thập đỏ tỉnh Điện Biên đã kêu gọi các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân quyên góp, ủng hộ kinh phí để trao gần 19.000 suất quà, với tổng kinh phí gần 9 tỷ đồng cho người nghèo trên địa bàn toàn tỉnh, giúp bà con có một cái Tết no ấm, đủ đầy hơn.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên trao quà Tết cho trẻ em tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ.

Trong dịp này, lãnh đạo tỉnh Điện Biên cùng đại diện các Sở, ngành, địa phương đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên, chúc Tết và tặng quà cho các đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ mồ côi, người tàn tật, người già không nơi nương tựa, nhằm hỗ trợ thêm về vật chất lẫn tinh thần để các đối tượng đón xuân mới ấm cúng và hạnh phúc./.