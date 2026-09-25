Các địa phương triển khai ngay bán trú cho học sinh dân tộc thiểu số ở Khánh Hòa

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Thanh Hà chỉ đạo các địa phương tại khu vực huyện Khánh Vĩnh (cũ) khẩn trương triển khai bán trú cho học sinh dân tộc thiểu số bậc tiểu học.

Giáo viên miền núi vận động học sinh ra lớp

Trước mắt, các địa phương sử dụng nguồn ngân sách đã được UBND tỉnh cấp từ đầu năm để chi trả các khoản phục vụ tổ chức bán trú, gồm kinh phí nấu ăn, quản lý học sinh ngoài giờ học, điện, nước và các khoản cần thiết khác theo quy định.

Trước đó, phóng viên VOV phản ánh một số trường ở khu vực huyện Khánh Vĩnh (cũ) tỉnh Khánh Hòa phải tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú miễn phí cho học sinh do thiếu kinh phí nấu ăn, quản lý học sinh, điện, nước. Trong khi đó, Nghị định 66/2025/NĐ-CP của Chính phủ, có hiệu lực từ ngày 1/5/2025, đã quy định chính sách hỗ trợ đối với học sinh và cơ sở giáo dục có học sinh hưởng chính sách này.

Tổ chức bữa ăn nội trú cho học sinh dân tộc thiểu số tại tỉnh Khánh Hoà.

Theo đó, các cơ sở giáo dục phổ thông có tổ chức ăn, ở tập trung cho học sinh bán trú, không bao gồm trường phổ thông dân tộc bán trú, được hỗ trợ kinh phí phục vụ nấu ăn, quản lý học sinh ngoài giờ lên lớp, điện, nước và đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ học tập, ăn, ở, sinh hoạt.

Kinh phí nấu ăn được hỗ trợ 4.738.500 đồng/tháng cho mỗi 45 học sinh bán trú; kinh phí quản lý học sinh ngoài giờ lên lớp là 2.050.000 đồng/tháng cho mỗi 45 học sinh. Thời gian hỗ trợ các khoản này không quá 9 tháng trong năm học.

Việc sử dụng nguồn ngân sách đã được cấp để tổ chức ngay bán trú giúp các trường có kinh phí duy trì bữa ăn, quản lý học sinh ngoài giờ học, bảo đảm việc ăn, nghỉ tại trường cho học sinh dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi.