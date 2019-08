Các hãng hàng không hoãn, hủy nhiều chuyến bay do bão Bailu

Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) thông báo, do ảnh hưởng của cơn bão Bailu tại Đài Loan (Trung Quốc), để đảm bảo an toàn, Hãng đã điều chỉnh kế hoạch khai thác các chuyến bay đến, đi từ sân bay Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) trong ngày 24/8/2019.

Cụ thể, Vietnam Airlines hủy 2 chuyến bay VN580/581 giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Cao Hùng trong ngày 24/8. Lùi giờ bay 2 chuyến VN586/587 giữa Hà Nội và Cao Hùng sang sáng 25/8.



Để hỗ trợ hành khách các chuyến bay VN580/581 bị hủy do ảnh hưởng của bão, trong ngày 25/8, Vietnam Airlines thay tàu Airbus A321 bằng tàu Boeing 787 có số lượng ghế lớn hơn trên chuyến bay VN582/583 giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Cao Hùng.

Hành khách trên các chuyến bay bị ảnh hưởng bởi cơn bão được hỗ trợ chuyển đổi sang các chuyến bay khác cùng hành trình nếu có yêu cầu. Vietnam Airlines sẽ tiếp tục theo dõi tình hình thời tiết và cập nhật trong các bản tin tiếp theo.

Để biết thêm thông tin, khách hàng truy cập thường xuyên website www.vietnamairlines.com, trang Facebook chính thức tại địa chỉ Vietnam Airlines; liên hệ các phòng vé của Vietnam Airlines trên toàn quốc hoặc Tổng đài Chăm sóc khách hàng: 1900 1100.

Hãng khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ sân bay Cao Hùng trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết, thông tin của Hãng nhằm chủ động lịch đi lại.

Cũng do ảnh hưởng của bão Bailu tại Đài Loan (Trung Quốc), hai chuyến bay đi và đến Cao Hùng (Đài Loan - Trung Quốc) của hãng hàng không Vietjet vào chiều ngày 24/8 là VJ890 và VJ889 chặng TP.HCM – Cao Hùng – TP.HCM phải tạm ngừng khai thác.

Hành khách trên hai chuyến bay bị ảnh hưởng sẽ được dời lên hai chuyến bay sớm hơn cùng hành trình TP.HCM – Cao Hùng – TP.HCM là VJ886 và VJ885 khởi hành vào lúc 7:25 và 12:40 vào cùng ngày (giờ địa phương) .

Vietjet đã thông tin cho hành khách tại các sân bay và qua nhiều kênh truyền thông, qua điện thoại, tin nhắn SMS. Vietjet lưu ý hành khách thường xuyên cập nhật thông tin chuyến bay tại website www.vietjetair.com, mục “Thông tin chuyến bay”. Tại đây, hành khách có thể dùng "code" vé để tra cứu đầy đủ và chính xác về chặng bay, giờ bay để chủ động trong việc điều chỉnh lịch trình đi lại.

Tình huống chuyến bay bị ảnh hưởng do nguyên nhân thời tiết gây phát sinh chi phí lớn cho hãng hàng không nhưng an toàn cho hành khách luôn được đặt lên hàng đầu. Hãng hàng không xin cáo lỗi và mong hành khách thông cảm về những phiền phức, ảnh hưởng tới lịch bay do tình hình thời tiết diễn biến bất thường./.