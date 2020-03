Các khu cách ly tại Nghệ An tiếp tục kín chỗ

Tính đến thời điểm này tổng số bệnh nhân tiếp xúc và trở về từ vùng dịch Covid-19 đang được cách ly, theo dõi trên địa bàn tỉnh Nghệ An là 1.964 người. Dự báo những ngày tới số người trở về từ các nước như Lào, Thái Lan sẽ tăng cao, tỉnh Nghệ An đang chủ động mở rộng khu cách ly, quyết tâm không để “vỡ trận”.

Những ngày qua, rất nhiều cơ sở cách ly tập trung được tỉnh Nghệ An thiết lập, đặc biệt là tại khu vực thành phố Vinh, và dọc theo tuyến Quốc lộ 7A tại các huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông với quy mô 800 người. Nhưng đến thời điểm này cơ bản các khu cách ly đã kín chỗ.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Nghệ An kiểm tra, thăm hỏi động viện công dân tại khu cách ly

Ông Bùi Đình Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho biết, với tinh thần chuẩn bị cao nhất, quyết tâm không để vỡ trận, sáng nay (25/3) Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Nghệ An tiếp tục đi khảo sát, mở rộng khu cách ly tại các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu…

Theo ông Long, việc chuẩn bị khu cách ly gặp những khó khăn nhất định, nhưng Nghệ An sẽ đảm bảo điều kiện tốt nhất có thể để đón bệnh nhân cách ly: “Nghệ An đã huy động nguồn lực, giao cho các huyện chuẩn bị khu cách ly chuẩn bị đón công dân trở về, cấp tỉnh cũng tăng cường chuẩn bị tại các trường học, cơ bản là đáp ứng tối đa, nhưng cần có thời gian chuẩn bị tốt nhất và hiệu quả nhất trong việc cách ly”.

Dự báo trong ít ngày tới, khoảng 3.000 – 4.000 lao động tại Lào, Thái Lan sẽ trở về thông qua cửa khẩu Nậm Cắn (Kỳ Sơn - Nghệ An), cửa khẩu Cầu Treo (Hương Sơn - Hà Tĩnh) và cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình). Để giảm mật độ cách ly tại các cơ sở cách ly tuyến tỉnh, Nghệ An sẽ tiến hành chuyển về địa phương nơi bệnh nhân cư trú để tiến hành cách ly; lên phương án dự phòng cách ly tại các khách sạn; trưng dụng một số doanh trại quân đội trong trường hợp người dân về tăng đột biến.

Trước đó, do các trung tâm cách ly tập trung bị quá tải và chưa kịp mở thêm cơ sở mới nên tỉnh Nghệ An đã ra thông báo ngưng tiếp nhận công dân trở về từ các cửa khẩu ở Hà Tĩnh, Quảng Bình. Sau khi khu cách ly được mở rộng, từ ngày 23/3 tỉnh Nghệ An đã đón bệnh nhân trở về cách ly bình thường./.