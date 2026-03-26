  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Các nạn nhân cùng người tham gia ứng cứu vụ cháy tại Lĩnh Nam được xuất viện

Thứ Năm, 19:08, 26/03/2026
VOV.VN - Sau gần hai ngày theo dõi, các nạn nhân và người tham gia ứng cứu trong vụ hỏa hoạn tại đường Lĩnh Nam (phường Hoàng Mai, Hà Nội) đã xuất viện trong tình trạng ổn định.

Chiều 26/3, 6 thành viên gia đình trong vụ cháy chung cư mini số 3 ngõ 218 đường Lĩnh Nam, cùng nam sinh viên Nguyễn Lê Tú (người tham gia ứng cứu) đã xuất viện trở về nhà.

"Sức khỏe của cả đại gia đình đã ổn định, các thành viên viết cam kết, xin ra viện sớm và tự theo dõi thêm tại nhà. Riêng anh Nguyễn Tiến Long (con rể chủ nhà) bị bỏng ở tay và lưng nên được tiếp tục theo dõi. Sáng mai, nếu kết quả kiểm tra lại ổn định, anh Long cũng có thể xuất viện về nhà", đại diện Bệnh viện Thanh Nhàn, nơi tiếp nhận các bệnh nhân cho biết.

Sức khỏe của cả đại gia đình trong vụ cháy ở Lĩnh Nam đã ổn định và được xuất viện trong ngày 26/3. (Ảnh: BVCC)
Anh Nguyễn Lê Tú, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội, cũng xuất viện cùng gia đình nạn nhân trong ngày. (Ảnh: BVCC)

Trước đó, chiều tối 24/3, vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại tòa chung cư mini trên đường Lĩnh Nam thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Theo các video ghi lại, ngọn lửa bùng phát mạnh từ tầng 2, khói đen bốc cao, bao trùm toàn bộ tòa nhà.

Theo Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số 12 và số 9 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH), thời điểm xảy ra cháy, trong căn nhà có 7 người, gồm 2 người cao tuổi, 2 người lớn và 3 trẻ nhỏ. Lửa bùng phát từ tầng dưới, khói nhanh chóng lan lên các tầng khiến cả gia đình phải di chuyển lên khu vực tầng tum để trú ẩn chờ giải cứu. 

Trong lúc lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường đám cháy bùng phát dữ dội, nhiều người dân đã nhanh chóng tham gia cứu nạn, gồm anh Nguyễn Lê Tú (sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội) cùng các ông Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Tiến Long, Nguyễn Văn Đáp, Nguyễn Văn Nghĩa, đều trú tại khu vực Lĩnh Nam tiếp cận hiện trường để hỗ trợ đưa người ra ngoài.

Nhờ sự phối hợp giữa người dân và lực lượng chức năng, đến khoảng 18h18 cùng ngày, toàn bộ 7 người đã được đưa ra ngoài an toàn.

Ghi nhận tinh thần dũng cảm, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 7 cá nhân tham gia cứu người, mỗi người được thưởng mức tiền tương đương 4,5 lần mức lương cơ sở theo quy định tại Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND. Kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng TP Hà Nội. Việc khen thưởng kịp thời nhằm ghi nhận tinh thần dũng cảm, trách nhiệm của các cá nhân trong tình huống khẩn cấp, góp phần lan tỏa những hành động đẹp, vì cộng đồng.

 

Linh Thương/VOV.VN
Tag: Lĩnh Nam vụ cháy tại Lĩnh Nam Hà Nội người hùng nạn nhân vụ cháy dũng cảm cứu người
Chậm chủ động nguồn nguyên phụ liệu khó hưởng ưu đãi thuế quan trong các FTAs
VOV.VN - Nhiều hiệp định thương mại tự do (FTAs) yêu cầu quy tắc xuất xứ chặt chẽ, việc không chủ động được nguồn nguyên phụ liệu sẽ khiến các doanh nghiệp (DN) khó tận dụng được ưu đãi thuế quan từ các hiệp định này.

Ông Trump cảnh báo Iran nghiêm túc đàm phán trước khi quá muộn

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/3 phát đi thông điệp cứng rắn nhằm vào Iran, cho rằng thời gian dành cho đàm phán không còn nhiều, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao vẫn đang diễn ra nhưng chưa đạt được đột phá.

Bắc Ninh thu hút hơn 1,3 tỷ USD đầu tư vào khu công nghiệp trong quý I

VOV.VN - Nhờ tiếp tục thực hiện hiệu quả cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh từ đầu năm đến nay tỉnh Bắc Ninh tổng vốn đăng ký đầu tư vào khu công nghiệp đạt hơn 1,3 tỷ USD, đạt hơn 80% kế hoạch năm.

