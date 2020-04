Các tỉnh Đông Bắc nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các địa phương khu vực Đông Bắc như Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn... đã nghiêm túc quán triệt, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt và tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động tham gia vào công tác ngăn chặn dịch bệnh.

Tại Bắc Kạn không xảy ra tình trạng ồ ạt mua bán đồ tích trữ hàng hóa.

Ngay từ đêm qua, tại các tuyến đường, cửa ngõ giáp ranh giữa các tỉnh Đông Bắc đều có các chốt kiểm soát giao thông liên tỉnh, liên tuyến để thực hiện đo thân nhiệt, kê khai y tế với tất cả những người ra, vào địa bàn.



Theo ông Trần Văn Sung (người dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) với tinh thần, tư tưởng và sự lo toan của Đảng và Nhà nước người dân nên ủng hộ. Có một chút gò bó nhưng đây cũng là điều tốt cho mọi người, cho mỗi người, mỗi gia đình.

Anh Hoàng Văn Long, người dân thành phố Hải Phòng chia sẻ, dù có những bất tiện nhưng các biện pháp quyết liệt này đều nhận được sự đồng tình của người dân: “Việc phòng chống dịch như này làm rất tốt vì ngăn chặn được dịch lây lan. Tất nhiên cũng có phức tạp vì phải chờ giấy giới thiệu của công ty và trình bày với lực lượng chức năng nhưng đó cũng vì sức khỏe chung của cộng đồng”.

Tại các chốt trạm của Hải Dương, người dân được đo thân nhiệt trước khi vào chợ.

Tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), đã có 3 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thành phố, hạn chế người ra đường sau 22h.

Đại tá Vũ Đức Tính, Trưởng Công an thành phố Hạ Long cho biết: Do nằm trên các tuyến giao thông huyết mạch nên sáng nay, tại một vài điểm kiểm soát có tình trạng ùn tắc khi thực hiện phân luồng các xe tải, xe chở công nhân đi làm. Hiện Công an thành phố đã bổ sung lực lượng, kịp thời xử lý. Theo đó, suốt đêm 31/4, nhiều người dân chưa nắm được chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nên họ có di chuyển và gây ra ắc tắc. Công an thành phố đã bổ sung lực lượng để phân loại phương tiện và giải quyết. Những phương tiện nào không có nhiệm vụ cần thiết thì động viên họ quay lại chỉ giải quyết cho những xe vận chuyển lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu vào Hạ Long.

Tại tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, các ngành chức năng tăng cường kiểm soát địa bàn, xử lý các hành vi găm hàng, tăng giá; Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân hiểu đúng về việc cách ly toàn xã hội, không nên tích trữ lương thực, thực phẩm.

Thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, ông Phùng Quang Hội, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Lạng Sơn cho biết, Sở đã chủ động làm việc với các đơn vị, doanh nghiệp đảm bảo hàng hóa cung ứng đủ hàng hóa cho người dân ít nhất trong 2 tháng. Ông Hội mong muốn bà con yên tâm và các địa phương cũng nên đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu tránh đến các siêu thị hay chợ tích trữ đồ vì đây cũng là nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, các hàng quán không thiết yếu đã nghiêm túc đóng cửa.

Tại Bắc Kạn, theo chia sẻ của bà Nguyễn Thị Huế, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Kạn trong buổi sáng 1/4 các lực lượng đã đi tuyên truyền lưu động trên đường, hệ thống loa truyền thanh cũng thông tin thường xuyên, kịp thời đến người dân, chỉ đạo Đội Quản lý thị trường số 1 tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp găm hàng hoặc tăng giá hàng hóa sản phẩm.

Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội, trong ngày đầu tiên thực hiện, các công sở đã cho cán bộ, công chức thực hiện làm việc online tại nhà, phân công cán bộ luân phiên trực cơ quan… Trước đó, nhiều hàng quán, karaoke, cửa hàng dịch vụ… trên địa bàn cũng đóng cửa và tạm dừng hoạt động để phòng ngừa lây lan dịch Covid-19./.