Các tỉnh phía Nam khẩn trương đối phó với cơ bão số 16 (Tembin)

Người dân xã Long Sơn, TP Vũng Tàu đang khẩn trương di chuyển vào bờ tránh trú bão. Ông Lê Xuân Tú, Chủ tịch UBND xã Long Sơn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kêu gọi người dân lên bờ Tàu cá ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tiến vào đất liền để tránh bão số 16 Sau khi vào bờ tàu cá được neo đậu trật tự, an toàn Làng cá lồng bè Long Sơn người dân đã tự giác lên bờ tránh bão Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu kêu gọi thuyền viên và phương tiện vào nơi trú tránh Các tàu dịch vụ dầu khí cũng đã về cập cảng an toàn Vận chuyển các thuyền thúng lên bờ bảo đảm an toàn tài sản cho người dân xã Phước Hải, huyện Long Điền Nhân viên cây xanh TP Vũng Tàu tiến hành cắt tỉa cành cây chống đổ ngã Xóm chài phường 5, Vũng Tàu - người dân đã di chuyển hết đến nơi an toàn Công tác di dời dân được ưu tiên người già và trẻ em Người già và trẻ em nhanh chóng được đưa đến nơi an toàn Khi nghe tin bão tiến thẳng Cà Mau, người dân đang khẩn trương tiến hành các biện pháp phòng tránh Tại thành phố Cà Mau, nơi tập trung đông dân cư công tác ứng phó với bão rất khẩn trương Bà con tập trung về chợ đồ sắt thuộc phường 2, thành phố Cà Mau mua vật dụng cần thiết Chợ đồ sắt Cà Mau đông đúc khác thường Các tiệm bán dây chì, áo mưa,... liên qun đến công tác chằng chống nhà cửa bị quá tải Những vật dụng bao, dây không đủ hàng để bán Lực lượng chức năng phải nhập cuộc để điều tiết giao thông tại đây... Người dân khẩn trương gia cố nhà cửa trước khi bão đổ bộ.

