Các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh khẩn trương ứng phó với bão số 3

Hải Phòng: Cấm biển, chủ động di dân

Tại Hải Phòng sáng 18/7 thường xuyên có mưa vừa đến to, khu vực ven biển có gió mạnh cấp 6 - 7.

Trước đó, chiều 17/7, UBND thành phố Hải Phòng đã ra công điện khẩn cấp phòng chống bão số 3.

Ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng đã yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện và thủ trưởng các Sở, ngành phải kiểm đếm, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển khẩn trương di chuyển về nơi an toàn, không để người trên các tàu thuyền, nhà bè trên biển trước khi bão đổ bộ.

Trong công điện khẩn phát đi chiều 17/7, Ban chỉ huy PCLB&TKCN Hải Phòng yêu cầu Thường trực Ban chỉ huy PCLB&TKCN Hải Phòng căn cứ diễn biến của bão, chủ động xác định thời điểm công bố cấm biển và tạm dừng mọi hoạt động đường thủy nội địa, vui chơi giải trí ở khu vực biển. Căn cứ tình hình thực tế, các địa phương quyết định di dân ra khỏi những khu vực nguy hiểm trước khi bão đổ bộ.

Công điện khẩn nêu rõ: yêu cầu các địa phương, đơn vị theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 3, có phương án trực 24/24h và thực hiện nghiêm túc phương châm 4 tại chỗ; chủ động sơ tán nhân dân khỏi khu vực nguy hiểm và sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra sạt lở, lũ quét, ngập úng; Thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển khẩn trương di chuyển về nơi trú tránh an toàn; tổ chức neo đậu; gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản và không để người trên các tàu thuyền, lồng bè.

Quảng Ninh: Cấm biển, đảm bảo an toàn cho du khách

Tại Quảng Ninh, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh yêu cầu thành phố Hạ Long, nơi có hàng chục dự án xây dựng đang thi công cần có các phương án phòng chống bão, nhất là hạn chế tối đa bùn, đất tràn xuống nhà dân và đường Quốc lộ 18.

Ngành than có các phương án đảm bảo an toàn đối với các khu vực hầm lò, bãi thải, các vùng có nguy cơ sạt lở, chủ động sơ tán người và thiết bị về nơi an toàn.

Tất cả các phương tiện tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản tại Quảng Ninh và Hải Phòng phải được gia cố trước khi bão đổ bộ.

Riêng với các tàu thuyền đang hoạt động trên Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Long, ông Vũ Mạnh Long, Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh cho biết: “Tất cả các tàu kể cả tàu ra tuyến đảo Cô Tô, Quan Lạn và toàn bộ tàu khách ở Vịnh Hạ Long và Vịnh Bái Tử Long đã ngừng cấp phép từ 18h hôm qua để các tàu về nơi tránh trú bão an toàn".

Thái Bình: Để xảy ra thiệt hại, người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm

Tại Thái Bình, từ gần sáng 18/7, vùng biển ngoài khơi Thái Thuỵ-Tiền Hải có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 4-6m, biển động mạnh.

Người dân tại Thái Bình khẩn trương neo đậu tàu thuyền ứng phó bão số 3 (ảnh Thái Bình TV).

Ngay trong ngày 17/7, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Bình đã có công điện khẩn chỉ đạo ứng phó với bão.

Theo đó, yêu cầu kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền còn đang hoạt động trên sông, biển khẩn trương về nơi tránh trú an toàn, nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 12h trưa 17/7; khẩn trương chỉ đạo kiểm tra đôn đốc việc cắt tỉa cành cây lớn, chằng chống nhà cửa, trường học, bệnh viện, lồng bè trang trại nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản ở ven sông, biển, đóng các cửa khẩu, băng két qua đê biển, đê cửa sông; di dời số lao động nuôi ngao, nuôi trồng thủy, hải sản và các hộ dân sinh sống ngoài đê chính, ngư dân trên phương tiện làm ăn trên sông, biển; kiên quyết di dân đến nơi an toàn.

Ngày 17/7/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã có Công điện khẩn số 07-CĐ/TU gửi các đồng chí Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí bí thư huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh.

Công điện nêu rõ: “Nếu địa phương, đơn vị nào để xảy ra thiệt hại về người, tài sản mà không chủ động, ứng phó kịp thời thì người đứng đầu các địa phương, đơn vị đó phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật”.

Thanh Hóa: Hoãn tất cả các cuộc họp

UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công điện khẩn yêu cầu lãnh đạo các địa phương, sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh hoãn tất cả các cuộc họp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai ứng phó bão số 3.

Hiện nay các tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã vào nơi tránh trú an toàn.

Hiện nay các tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã vào nơi tránh trú an toàn. Ảnh Báo Giao thông.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố, giám đốc các sở, ban, ngành thực hiện lệnh cấm biển, quản lý chặt chẽ đối với các tàu du lịch, tàu vận tải, neo đậu tàu thuyền, gia cố các lồng bè nuôi trồng thủy, hải sản, không để người dân ở lại các tàu thuyền, lồng bè khi bão đổ bộ về, đồng thời, thực hiện phương án đảm bảo an toàn đê điều, đặc biệt với các công trình đang thi công.

Ngoài ra, các địa phương cần rà soát triển khai phương án sơ tán người tại các vùng trũng ven sông, ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở đất, nguy cơ xảy ra lũ quét đến nơi an toàn và sẵn sàng thực hiện sơ tán di dời dân khi có lệnh.

Tràn Cửa Dụ trên đường tỉnh 519B qua xã Luận Thành (huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) bị ngập sâu 80cm

Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Chủ tịch các huyện, thị xã, thành phố, giám đốc các sở, ban, ngành hoãn tất cả các cuộc họp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai ứng phó với bão số 3 và tổ chức trực ban 24/24h.

Còn theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa, từ đêm 12/7-17/7 ở hầu hết các khu vực trên địa bàn tỉnh có mưa vừa và mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 100-286mm. Mưa lớn đã làm 6.083ha lúa; 896 ha hoa màu và 102 ha thủy sản bị ngập. Có tới 465 hộ dân ở huyện Tĩnh Gia và 16 điểm dân cư ở TP Sầm Sơn bị ngập nước.

Mưa lũ cũng đã làm sạt lở một số vị trí trên QL15C, 217 và một số đường tỉnh lộ gây ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân.

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thì trên địa bàn có tổng số 7.457 phương tiện với 27.901 lao động đã vào nơi tránh trú bão an toàn.

Nghệ An: Lũ cuốn trôi cống, đường liên xã ở Quỳ Châu bị chia cắt

Theo Báo Nghệ An, sau cơn mưa to, tối 17/7, lũ dồn về làm trôi cống, cắt đứt giao thông giữa 2 xã Châu Tiến và Châu Bính (Quỳ Châu).

Đoạn đường liên xã Châu Bính - Châu Tiến (Quỳ Châu) bị chia cắt tại bản Kiềng 1 (Châu Bính) vì làm trôi cống. Ảnh: Báo Nghệ An.

Ông Lang Xuân Chính - Chủ tịch UBND xã Châu Bính cho biết: “Tối 17/7, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa to, lũ từ rừng tràn về đã làm trôi cống, cắt ngang đoạn đường giao thông liên xã nên mọi hoạt động qua lại nơi đây bị chia cắt. Hiện tại, tại hiện trường chỉ còn trơ 2 ống cống trong tổng số 7 ống cống bắc qua đây.

Chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ và nhân dân làm cầu tạm để người và xe máy qua lại, đảm bảo lưu thông cho 5.000 dân của 2 xã”.

Các ống cống qua đoạn đường này đã bị cuốn trôi. Ảnh: Báo Nghệ An.

Hà Tĩnh chỉ đạo dốc toàn lực ứng phó với bão số 3

Báo Hà Tĩnh cho biết, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị đoàn công tác Tỉnh ủy xuống cơ sở, chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt “4 tại chỗ”; các ban phòng chống bão lụt, cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung thực hiện tốt các giải pháp phòng chống với mưa bão số 3…

Bên cạnh nội dung chính tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn lưu ý, diễn biến bão số 3 phức tạp, với lượng mưa lớn dự kiến sẽ gây nguy hiểm tới tính mạng, tài sản của người dân, Nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ngành, người dân nghiêm túc thực hiện các công điện của UBND tỉnh. Theo đó trước hết người dân phải chủ động phòng tránh, dứt khoát phải đưa thuyền bè vào nơi trú ẩn, di dời đến nơi an toàn; kiểm tra, kiểm soát các hồ đập, hệ thống cống, đảm bảo an toàn vùng hạ du; tập trung cao cho việc sơ tán dân ở vùng nguy cơ sạt lở và vùng biển có nguy cơ triều cường.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đoàn công tác Tỉnh ủy xuống cơ sở, chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt “4 tại chỗ”; các ban phòng chống bão lụt, cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung thực hiện tốt các giải pháp phòng chống với mưa bão…

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết: Hiện nay, lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) đang xuống. Mực nước lúc 7h ngày 18/7 trên sông Ngàn Sâu tại Chu Lễ 9,95m, dưới BĐ1 0,55m, tại Hòa Duyệt 6,8m, dưới BĐ1: 0,7m; sông Ngàn Phố tại Sơn Diệm 8,84m, dưới mức BĐ1.



Từ trưa chiều 18/7 đến đêm 19/7, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nên ở khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ có mưa rất to.



Từ ngày 19-20/7, mưa lớn có khả năng mở rộng lên các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Tây Bắc Bắc Bộ (trọng tâm mưa rất to tập trung ở Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Yên Bái, Sơn La).



Cảnh báo lũ: Từ ngày 18/7 đến 20/7, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình, sông Hoàng Long, các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình sẽ xuất hiện 1 đợt lũ. Biên độ lũ lên trên các sông như sau: thượng lưu sông Hồng - Thái Bình từ 2-4m; sông Hoàng Long từ 1-1,5m; các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Bình từ 3-5m.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Đà, sông Thao, sông Lô, sông Hoàng Long và các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình lên mức BĐ1-BĐ2, riêng sông Bưởi (Thanh Hoá), sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên trên mức BĐ2.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng: Nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất và lũ quét ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt các tỉnh như: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình; ngập lụt tại vùng trũng và đô thị ở các tỉnh: Hải Dương, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Hòa Bình, Hà Nội, Vĩnh Phúc và từ Thanh Hóa đến Quảng Bình. (Cần chú ý theo dõi Thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất chi tiết đến cấp huyện trong các bản tin nhanh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).



Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất ở khu vực vùng núi Bắc Bộ: cấp 1; riêng ở các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh: cấp 2./.



