Các tổ liên gia an toàn PCCC Bắc Kạn đồng loạt thực tập phương án PCCC và CNCH

Đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh Bắc Kạn đã thành lập được 104 mô hình tổ liên gia an toàn về PCCC, 63 mô hình điểm chữa cháy công cộng. Công an tỉnh Bắc Kạn đã lựa chọn 08 tổ Liên gia tại 08 huyện, thành phố tham gia thực tập phương án chữa cháy và CNCH. Qua thực tập cho thấy, thành viên các tổ đã nắm vững kiến thức cơ bản, sử dụng tốt các trang thiết bị và biết vận dụng linh hoạt các tình huống khi có sự cố xảy ra.

Các tổ liên gia an toàn PCCC tỉnh Bắc Kạn đồng loạt thực tập phương án PCCC và CNCH quy mô toàn quốc

Người dân diễn tập khi có tình huống xảy ra

Tại buổi thực tập phương án chữa cháy và CNCH Tổ liên gia an toàn PCCC tổ 4, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, Đại tá Nguyễn Thanh Tuân, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: Việc thực tập phương án chữa cháy và CNCH góp phần trang bị cho người dân nhiều kiến thức, kỹ năng bổ ích trong công tác chữa cháy và CNCH. Đồng thời, nâng cao nhận thức về việc tự trang bị phương tiện chữa cháy cho gia đình, từ đó, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.