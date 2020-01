Cách ly 1 nữ tiếp viên hàng không nghi nhiễm virus corona

Trước đó ngày 26/1, tức Mồng 2 Tết, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đóng tại huyện Núi Thành tiếp nhận 1 nữ bệnh nhân với các triệu chứng sốt, ho, viêm phổi, mệt mỏi. Bệnh nhân P.T.H.T. (29 tuổi), ở TPHCM, là tiếp viên hàng không.



Từ ngày 18 - 20/1, bệnh nhân có đến Thượng Hải, Trung Quốc. Sau đó về nhà ở TPHCM. Dịp tết này P.T.H.T theo ba mẹ về quê nội ở thôn 2, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Đến tối ngày 24/1, T. có triệu chứng sốt, ho, viêm phổi, mệt mỏi, gia đình tự mua thuốc cho T uống nhưng không đỡ nên đến chiều 26/1 T nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam điều trị.

Sở Y tế Quảng Nam họp triển khai phòng chống virus corona.

Ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, do nghi ngờ cô gái này có đến Thượng Hải- nơi có nhiều du khách ở Vũ Hán, Trung Quốc đến du lịch nên ngành Y tế đã thực hiện cách ly, theo dõi, điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam. Đồng thời, tiến hành lấy mẫu gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm, hiện đang chờ kết quả. Ông Nguyễn Văn Hai cũng cho biết, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam đã họp, chỉ đạo các địa phương nhanh chóng triển khai các phương án kiểm soát, chủ động phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus Corona đang xảy ra tại Vũ Hán, Trung Quốc.

Sở Y tế Quảng Nam phân công các Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Trung ương tại Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa Hội An, Trung tâm Y tế thành phố Hội An chịu trách nhiệm tiếp nhận và xử lý ban đầu các ca nghi ngờ. Các bệnh viện rà soát trang thiết bị, thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra:

“Lượng khách quốc tế ở Hội An bao nhiêu người đều phải được theo dõi hết. 3 bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Trung ương là những nơi nếu giả sử họ lưu trú ở Hội An nhưng đi đến đâu, cần trợ giúp thì vào những nơi đó để được xét nghiệm. Chủ động giám sát, phòng ngừa thôi chưa có diễn biến gì phức tạp. Đến hiện nay, Quảng Nam vẫn ở trong tình trạng không có ca dương tính với virus corona. Đã có chỉ đạo trước đó rồi nhưng hôm nay tăng cường giám sát, đặc biệt là giám sát khách quốc tế” - ông Hai nói./.