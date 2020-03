Cách ly 13 người đi cùng các chuyến bay có người mắc Covid-19

Tối 17/3, Sở Y tế tỉnh Bình Dương thông tin, nhận được thông báo của Bộ Y tế truy tìm hành khách đi trên các chuyến bay có người mắc Covid- 19, đơn vị đã phối hợp với các ngành, địa phương xác minh được 12 người. Tất cả đều đang được cách ly theo dõi sức khỏe tại các cơ sở y tế và tại nhà.

1 người đi trên chuyến bay TK 162 đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

Cụ thể, 5 người trên chuyến bay QH 1521 đang được cách ly tại Phòng khám Đa khoa khu vực An Bình, thành phố Dĩ An; 2 người trên chuyến bay TK 162 và QH 1524 đang cách ly tại Trung tâm Y tế thành phố Thuận An; 1 người trên chuyến bay VJ 862 cách ly tại Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên; 1 người hợp trên chuyến bay TK 162 đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương; 3 người trên chuyến bay QH 1524 đang cách ly tại nhà riêng ở thành phố Thủ Dầu Một.



Cũng trong tối nay, ông Quách Ái Đức, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho biết, địa phương đang cách ly 1 trường hợp đi trên chuyến bay QH 1524 là chị N.T.M.H.

Chị H làm phiên dịch viên tiếng Anh, tiếng Nga tại một Bệnh viện Đa khoa quốc tế ở huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Ngày 9/3, chị H đi từ Phú Quốc đến TP.HCM, sau đó về nhà ở xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Sau khi đọc được thông tin Bộ Y tế tìm hành khách trên 8 chuyến bay, chị H đã khai báo và được đưa về khu cách ly theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Hiện chị H sức khỏe ổn định, không ho, sốt. Tất cả thành viên trong gia đình chị H cũng đã tự cách ly theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế./.